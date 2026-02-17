告白された人数20人のモテ男子・いおうが、顔合わせ直後に2ショットへ誘ったのは、前回の旅で想いを寄せてくれていたあやな。あやなに「ずっと頭の中にいた」と明かし、5か月分のあふれる想いを伝えるシーンがあった。

【映像】爆モテ男子が忘れられない美女（再会する瞬間も）

毎週月曜日よる9時から放送中のABEMA『今日、好きになりました。』(通称『今日好き』)。16日は卒業編2026第1話が放送。



『今日好き』とは、運命の恋を見つける、恋と青春の修学旅行をテーマとした恋愛番組。ルールは2泊3日の旅を繰り返し、最終日に告白。そこでカップルになったら終了、なれなかったら次の旅を続けるかどうか選べる、というもの。恋愛見届け人は井上裕介（NON STYLE）、中川大輔、かす、大友花恋。

今回参加するのはこのメンバー！

・女子メンバー

【新規】

おとは（白石乙華、高2／東京都）

ゆあ（小林ゆあ、高2／神奈川県）

【継続】

さわ（紗和、高2／埼玉県、「ニュージーランド編」「チュンチョン編」からの継続）

あやな（葛西杏也菜、高3／東京都、「チュンチョン編」からの継続）

ひなの（瀬川陽菜乃、高3／長崎県、「プサン編」「ホアヒン編」「卒業編2025 inソウル」「夏休み編2025」からの継続）

・男子メンバー

【新規】

けいすけ（中村圭佑、高2／長野県）

とき（中村駿希、高3／広島県）

【継続】

いおう（榎田一王、高3／宮崎県、「夏休み編2025」「チュンチョン編」からの継続）

りょうすけ（曽根凌輔、高3／神奈川県、「ハロン編」からの継続）

はる（谷本晴、高3／神奈川県、「チュンチョン編」からの継続）

はると（今井暖大、高2／東京都、「マクタン編」からの継続）

「話したかったです」「ずっと頭の中にいた」5か月ぶりの再会で伝えた本音

顔合わせ後すぐに、いおうが2ショットに誘ったのはあやなだった。「チュンチョン編」では、あやながいおうに想いを寄せていたものの、その恋は実らず終わってしまっていたという過去がある2人は、学校の図書室で横並びに座り、久しぶりの再会を果たす。

いおうは開口一番、「チュンチョン編」での個人インタビューで、あやなの話をしているときに現地の鐘の音が鳴り響いたエピソードを話題にあげ、「何か（運命が）あるのかなってずっと頭の中にあった」「話したかったです」と切り出した。

あやなは、「（前回の旅で）振られたじゃん？今はどう思ってくれてるのかが知りたくて、話したかった」と言い、いおうは「あやなちゃんが来て欲しくて」「最後だからさ、旅が」と、互いに高校3年生で、最後の旅となることに言及。

あやなも、「気持ち切り替えて頑張ろうって思う気持ちもあったし…でもいおうくんがいたらいいなともちょっと思ってて、そしたらいたから…」と、いおうへの想いがまだ残っている様子をのぞかせた。

お揃いキーホルダー、プロフ帳交換 図書室で急接近するいおう＆あやな

また、前回の旅でお揃いのキーホルダーを買っていたいおうが「ちゃんと持ってます」と取り出すと、あやなも「ほんとだ！私も入れてきてたの」と同じキーホルダーを取り出し、「嬉しい！そうやって大事にしてくれて」と笑顔。

お揃いを片手に再会2ショットを撮りながら、あやなは「自分から話したりするの苦手だから、プロフ帳書いてほしくて…作ってきたの」と、生年月日や好きなもの、趣味などの項目が並ぶプロフ帳をいおうに手渡すと、2人で並んでプロフ帳を書いた後、交換して共通点を見出したり、新たな発見をしたりして盛り上がった。

2ショットを終えたいおうは、「めちゃくちゃ楽しかったです。幸せな時間でした」と頬を緩ませ、「お断りしたことに関してずっと考えてて、本当に頭の中にずっとあやなちゃんがいたので、自分の5か月分の気持ちをちゃんと伝えようと思った」としたうえで、「今はあやなちゃん1人ですね」と力強く語った。

一方のあやなも、「嬉しかったしびっくりしたし、楽しかったです」と振り返り、「…でも、もっと明るい人なんだろうな」と語り、「本当の素のいおうくんをもっとみたい」と目をときめかせた。

さらに、今気になっている人について、あやなは「いおうくんへの気持ちがすごく高まったんですけど、りょうすけくんが継続来て欲しいって言ってくれたから、どんな人か私も知りたい」と冷静な一面も見せ、あやなをめぐる三角関係の予感が始まった。