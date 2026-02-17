※画像はイメージです

　こんにちは、恋愛コラムニスト・恋愛カウンセラーの堺屋大地です。
　筆者はLINE公式サービスにて計1万件以上のチャット恋愛相談を受けてきました。また知人経由で対面の相談を受けることも多く、性別・年齢問わずさまざまな方の恋のお悩みをうかがい、知見を深めているのです。

　2020年国勢調査によれば、日本人の「生涯未婚率」（50歳時の未婚割合）は年々上昇しており、女性は17.8％、男性に至っては28.3％にも及びます。

　そんななかで、恋愛がうまくいかないという方々にも筆者の知見が少しでも役に立てばなによりです。

◆年収は400万円台からOK、見た目にこだわりナシ

※この記事は本人の許可を得て掲載しています。ただし、プライバシー保護のため実際のエピソードから一部変更しています。

　今回のご相談者は「3年ぐらい前からゆるく婚活中」だという麻友さん（仮名・女性・42歳）。

「私の結婚相手の条件は“普通”だと思うんですよ。まず一番大事なのは性格ですが、普通にやさしい人なら問題ナシ。DVとか浮気とかしなければいいんです。

　年収は400万円台からOK。年齢は同世代から40代後半までアリで、ビジュにこだわりはないので清潔感があれば普通の見た目で大丈夫。べつに高望みしてないですよね？

　でも婚活で出会うのは難アリの男ばかりで……。

　スペック的な条件はクリアしていても、極端にコミュ障で会話がまともに続かなかったり、しょうもないことですぐにキレる幼稚な男だったり、最初はやさしかったのに実はモラハラ気質だったり。

　日本の40代男性ってこんなにレベルが低かったんですか？　どうして“普通”の男がほとんどいないんですかね？」（麻友さん）

◆彼女の言う“普通”は既婚者も含めた全体の中央値

　麻友さんのお悩みは、アラフォー以上の婚活における“あるある”の悩みと言えるぐらい、実はとても多いご相談なのです。

　では、ここからは麻友さんの疑問についてお答えしていきましょう。

「日本の40代男性ってこんなにレベルが低かったんですか？」と疑問を呈していましたが、決してそんなことはありません。

　麻友さんが挙げていた条件に当てはまる“普通”の男性はたくさんいますし、それ以上にハイスペで性格も問題ない男性もたくさんいます。

　けれど、ここに麻友さんの最大の盲点があるのです。

　たしかに麻友さんの掲げる条件は、“日本の40代男性”の“普通”なのかもしれません。

　が、しかし。それは既婚者も含めた40代男性全体の中央値なのです。

◆当然、一度も結婚していないか、離婚歴があるか

　“スペック良し・性格良し”の超優良物件の男性ほど、20代後半から30代前半とわりと早めに結婚をして、婚活市場から消えていくというのはよくあるパターン。

　40代であれば結婚して幸せな家庭を築いている人が多いわけで、優良物件とまでは言わずとも幸せな家庭を築ける普通の男性の大半は、すでに婚活市場にはいないのです。

　麻友さんの言う“普通”の概念は、仕事関係で知り合った人やプライベートの知人など、さまざまな40代男性を見聞きした知見から作り上げたのでしょうが、おそらく既婚者も含めた中央値を基準としてしまっているのでしょう。

　当然ながら婚活市場にいる40代男性は、一度も結婚していないか、離婚歴があるか、どちらか。

　婚姻歴がない場合、それまでは望んで独身を貫いていたという人もいると思いますが、なんらかの理由で結婚したくてもできていないというケースも多いもの。

　離婚歴がある場合、元妻側に原因の大半があった可能性もありますが、男性側のなんらかの問題により離婚に至ったというケースも多いもの。