◇ミラノ・コルティナ冬季五輪 第11日 フィギュアスケート ペア・フリー（2026年2月16日 ミラノ・アイススケートアリーナ）

フィギュアスケートのペア・フリーが16日（日本時間17日）に行われ、世界王者の三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）が出場した。フリーの158.13点は自己ベストを更新し、世界歴代最高点。大逆転で金メダルを獲得し、同種目では日本勢初の快挙を成し遂げた。

NHKのインタビューでは、木原と過去にペアを組み、14年ソチ五輪に出場した高橋成美さんがインタビュー役となり、2人を祝福。これには、りくりゅうも“泣き笑い”となった。

「本当によかった」と声を掛けられた木原は「本当にありがとう、ペアに誘ってくれて。なるちゃんがいたから、みんなペアの選手が出てきた。なるちゃんがいたから、俺たちが…ありがとう。本当にありがとうございます」と涙ぐみながら感謝した。

高橋さんが「でも、今のりくりゅうじゃなきゃ金メダルは本当になかったの！」と泣きながら話すと、三浦は「私たちだけでは獲れなかった。たくさんの方に支えて頂いた」と周囲に感謝した。

高橋さんも感動のあまり、取材どころではないほど涙を流しており、これには「マイクの向け方！」と木原がツッコみ、三浦も「かわいかったね」と話し、3人で笑い合う場面もあった。

「朝からずっと泣いていた」という木原について、三浦は「ウォーミングアップからずっと泣いていて。そんな龍一くん見たことがなくて。頑張って“お姉ちゃん”になりました」と励ましたことを回想。

高橋さんは「きょうは夢の金メダルがかなった。気づいていないかもしれないけど、目の前の私の夢も今日かなった。世界中の夢をかなえた人だから“何してもいい”と思うの」と再び泣きながら感謝。これにはりくりゅうも「何してもいいの？」と爆笑。自身へのご褒美を聞かれた三浦は「イタリアのティラミス食べたい！」と絶叫し、一方の木原は「寝れなかったので。睡眠がいいです。泣きながら寝ていた」と疲れ切った声で話していた。

高橋さんは最後に「りくちゃん。ありがとうね」としみじみ語り、2人が出会ったことは「人生の宝物」と称賛。さらに3人で「ペア、大好き！」と声を出し合って、仲の良さをうかがわせていた。