¡ÖºÇ¹â¤Î»×¤¤½Ð¤â¥Î¥¤¥º¤Ë±ø¤µ¤ì¤ë¡×¥Þ¥ê¥Ë¥ó¤¬¿´¶ÅÇÏª¡¡¸«¤¨¤¿¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬Êú¤¨¤ëÉé¤ÎÂ¦ÌÌ¡ÖÁþ°¤¬¿´¤ò¿ª¤à¡×¡ÚÅßµ¨¸ÞÎØ¡Û
¥³¡¼¥Á¤ÇÉã¿Æ¤Ç¤â¤¢¤ë¥í¥Þ¥ó¡¦¥¹¥³¥ë¥Ë¥¢¥³¥Õ»á¤«¤é¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤é¤ì¡¢ÈáÁÔ´¶¤ËËþ¤Á¤¿É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¥Þ¥ê¥Ë¥ó(C)Getty Images
¡¡À¤³¦Åª¤Ê¾×·â¤òÀ¸¤ó¤À¡ÈÀ¤µª¤Î¼ºÂ®¡É¤«¤éÌó3Æü¡£¶â¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤ÎÍÎÏ¸õÊä¤À¤Ã¤¿¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¡Ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡Ë¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÃË»ÒÊÆÂåÉ½¤Î¥¤¥ê¥¢¡¦¥Þ¥ê¥Ë¥ó¤¬¼«¿È¤ÎSNS¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¼Ù°¤Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾å¤ÎÁþ°¤¬¿´¤ò¿ª¤à¡×¤È¼«¿È¤Î¿´¶¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤ì¤¾¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¡ª¶â¥á¥À¥ë¤Î¥·¥ã¥¤¥É¥í¥Õ¤ò½ËÊ¡¤¹¤ë¥Þ¥ê¥Ë¥ó¤ò¸«¤ë
¡¡23Ç¯12·î¤«¤éÌó2Ç¯2¤«·î¤âÉé¤±ÃÎ¤é¤º¤À¤Ã¤¿ÀäÂÐ²¦¼Ô¤¬ÄÀ¤ó¤À¡£º£·î12Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¼ó°Ì¤ËÎ©¤Á¡¢¸Ä¿ÍÀï¹¥È¯¿Ê¤òÀÚ¤Ã¤¿¥Þ¥ê¥Ë¥ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢13Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Õ¥ê¡¼¤Ç¤Ï2ÅÙ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÅ¾ÅÝ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂçÍðÄ´¡£Í½´ü¤»¤ÌÂç¼ºÂ®¤Ç¡¢8°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢¶â¥á¥À¥ë¤Ï¤ª¤í¤«¡¢É½¾´Âæ¤Ë¤¹¤éÎ©¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡±éµ»Ãæ¤«¤é¶ì¤·¤²¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¥Þ¥ê¥Ë¥ó¡£¥Õ¥ê¡¼½ªÎ»¸å¤Ë¤Ï¤Ò¤É¤¯ÍîÃÀ¤·¡¢¡ÖËÍ¤Ï¼ºÇÔ¤·¤¿¤ó¤À¡Ä¡Ä¡£ÀµÄ¾¡¢¿¿¤ÃÀè¤ËÆ¬¤Ë»×¤¤Éâ¤«¤ó¤À¸ÀÍÕ¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£¤Þ¤µ¤«¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡Ä¡×¤È¿¿¤ÃÀÄ¤Ê´é¤Ç¸ÀÍÕ¤ò¹Ê¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÁêÅö¤ÊÈèÊÀ¤¬¿´ÇÛ¤µ¤ì¤¿21ºÐ¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡ÈÀ¼ÌÀ¡É¤òÈ¯É½¡£¾¡Íø¤ò½Ë¤¦»Ñ¤È¡¢Æ¬¤òÊú¤¨¤ÆÍîÃÀ¤¹¤ë»Ñ¤¬±Ç¤Ã¤¿Î¾¶ËÃ¼¤ÊÆ°²è¤òÅºÉÕ¤·¤¿¾å¤Ç¡ÖÀ¤³¦ºÇÂç¤ÎÉñÂæ¤Ç¡¢ºÇ¶¯¤Ë¸«¤¨¤ë¼Ô¤¿¤Á¤¬ÆâÌÌ¤Ç¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤Àï¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¼«¤é¤¬Êú¤¨¤ëÊ£»¨¤ÊÁÛ¤¤¤òµ¤·¤¿¡£
¡ÖºÇ¹â¤Ë¹¬¤»¤Ê»×¤¤½Ð¤Ç¤µ¤¨¡¢»þ¤Ë¥Î¥¤¥º¤Ë±ø¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¼Ù°¤Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾å¤ÎÁþ°¤¬¿´¤ò¿ª¤ß¡¢¶²ÉÝ¤¬°Ç¤Ø¤ÈÍ¶¤¤¹þ¤ß¡¢²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¯²¡¤·´ó¤»¤ë¡£¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¤¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ÎÃæ¤ÇÀµµ¤¤òÊÝ¤È¤¦¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤À¡£¤¹¤Ù¤Æ¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤¹¤ëÃæ¤ÇÀÑ¤ß½Å¤Ê¤ê¡¢Èò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤Êø²õ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£¤³¤ì¤¬¤½¤ÎÊª¸ì¤Î°ìÌÌ¤Ê¤ó¤À¡×
¡¡¼«¸ÊºÇ¹âµÏ¿¤È¤Ê¤ë333.81ÅÀ¤«¤é69.32ÅÀ¤â²¼²ó¤ë¡È»´ÇÔ¡É¤òµÊ¤·¤¿¥Þ¥ê¥Ë¥ó¡£¤½¤ó¤Ê²¦¼Ô¤Ë¤Ï¡Ö¾¡¤Ã¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¡×¤È¤¤¤¦½Å°µ¤¬¤Î¤·¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÁÛÁü¤ËÆñ¤¯¤Ê¤¤¡£º£²ó¤ÎÈ¯¿®¤Ï¡¢¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î»ý¤ÄÉé¤ÎÂ¦ÌÌ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·Á¤È¸À¤¨¤è¤¦¡£