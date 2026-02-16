サイバーコネクトツーは、アクションRPG「.hack//Z.E.R.O.」を発表した。発売日、価格など詳細は未定。

また、新規映像事業を立ち上げたほか、全国47都道府県にて「サイバーコネクトツー展」を開催する。

新生「.hack」プロジェクトスタート

「.hack」シリーズは、架空のネットワークゲーム「The World」を舞台に、特異な事象に巻き込まれていくプレーヤーたちをゲームとリアルの両面から描いたアクションRPG。

今回発表された「.hack//Z.E.R.O.」は、バンダイナムコエンターテインメントからの許諾を得て、企画・開発・発売まで一貫してサイバーコネクトツーが行なう自社パブリッシングタイトル。音楽をヴァイオリニスト・作曲家の葉加瀬太郎氏が手がける。“ゲーム（仮想）とリアル（現実）が交錯する2面性”の世界観は継承しつつ、現代に合わせて進化させた作品となる。発表に合わせて、ティザートレーラーも公開された。

新規映像事業「CyberConnect2 FILM」立ち上げ

【『.hack//Z.E.R.O.』ティザートレーラー】

サイバーコネクトツーはこれまでゲーム開発に加え、「チェイサーゲーム」を始めとしたマンガ制作も行なってきた。今回、新しく映像事業に取り組むことを明らかにし、新規映像事業「CyberConnect2 FILM」を立ち上げた。

「CyberConnect2 FILM」第1弾タイトルは「チェイサーゲームW 水魚の交わり」。5月15日より「新宿バルト9」ほか全国で公開される。同社が製作幹事を務めるほか、本作の他にも、複数の映像企画が進行しており、製作委員会幹事として今後様々な映像作品の企画・制作を行なうとのこと。

映画「チェイサーゲームW 水魚の交わり」

ゲーム業界のリアルと、女性同士の恋愛を繊細に描き、多くの視聴者から支持を獲得したドラマシリーズ「チェイサーゲームW」（「チェイサーゲームW パワハラ上司は私の元カノ」・「チェイサーゲームW2 美しき天女たち」）が、続編となる「チェイサーゲームW 水魚の交わり」として映画化される。

「ムビチケ」が発売中。3月28日には、完成報告プレミアムイベントが開催される。詳細は公式サイトにて確認してほしい。

【映画「チェイサーゲームW 水魚の交わり」】

出演：菅井友香、中村ゆりか

原作：松山洋

脚本：アサダアツシ

監督：太田勇

製作幹事：サイバーコネクトツー

配給：NAKACHIKA PICTURES

製作プロダクション：ダブ

（敬称略）

松山洋氏の著書「ゲーム業界の攻略法」本日発売!

書籍「ゲーム業界の攻略法」がKADOKAWAより本日2月16日に発売される。A5判208ページ、フルカラーで価格は2,200円。

本書はゲーム開発会社サイバーコネクトツーの代表として30年以上業界の第一線を走り続ける松山洋氏が、ゲーム業界志望者、そして今まさに現場でたたかっている現役クリエイターの双方へ贈る、渾身のエールと“攻略法”をまとめた1冊となっている。

全国47都道府県を巡る「サイバーコネクトツー展」開催決定！ 6月より福岡からスタート

本日2月16日にサイバーコネクトツーは設立30周年を迎えた。これを記念して、全国47都道府県で「サイバーコネクトツー展」が開催される。

わずか10人でスタートした同社は、現在は300人規模へと成長。そんな同社の信念と、これまで「好き」と「情熱」を込めて制作してきた30年分のクリエイティブ、そしてこれからを、見て、知って、楽しめるような展示イベントとなる。展示内容や開催日時、会場などの詳細については続報で公開される予定。

催事名：サイバーコネクトツー展-「好き」と「情熱」を込めたエンターテインメント-

会期：6月から47都道府県にて順次開催

入場料：無料

主催：サイバーコネクトツー

共催：ゲート

全国8都市にてファンミーティング開催！

代表取締役の松山洋氏が直接参加するファンミーティングが全国8都市にて開催される。

イベントスペースを利用してのトークイベント形式や飲食店での実施が予定されている。詳細については続報で公開される予定。

イベント名：設立30周年記念全国8都市CyberConnect2 Fan Meeting

開催地：札幌、仙台、東京、大阪、名古屋、徳島、福岡、沖縄の全8都市を予定

参加方法：有料・事前申込制

