¤³¤ì¤Ç4Ëü±ß¡£4K¡ß120Hz¡ÜUSB-C1ËÜ¤ÇÀÜÂ³²ÄÇ½¤Î27¥¤¥ó¥Á¤¬ÁÀ¤¤ÌÜ¤¹¤®¤ë
¤³¤Á¤é¤Ï¡Ö¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡Ë¡×¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ»ö¤Ç¤¹¡£
Amazon¡Ê¥¢¥Þ¥¾¥ó¡Ë¤ÇËèÆü³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ë¡£
ËÜÆü2026Ç¯2·î16Æü¤Ï¡¢»Å»ö¤â¥²¡¼¥à¤â¤³¤ì1Âæ¤Ç´°·ë¤¹¤ëDell¤Î¡Ö27 Plus 4K USB-C ¥â¥Ë¥¿¡¼ S2725QC¡×¤¬¤ªÆÀ¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤³¤Îµ»ö¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ
Dell¤Î¡Ö27 Plus 4K USB-C ¥â¥Ë¥¿¡¼ S2725QC¡×¤Çºî¶È¤â±ÇÁü¤â¥²¡¼¥à¤â1Âæ´°·ë¡ª
4K IPS¡¦sRGB 99%¡¦FreeSync Premium 120Hz¤Ç¡¢»Å»ö¤â¥²¡¼¥à¤â¤³¤ì1Âæ¤ÇOK¤Ê¡¢Dell¤Î¡Ö27 Plus 4K USB-C ¥â¥Ë¥¿¡¼ S2725QC¡×¤¬¡¢º£¤Ê¤é21¡ó¥ª¥Õ¤Î40,060±ß¤È¤ªÇã¤¤ÆÀ¤Ç¤¹¡£
120HzÂÐ±þ¤Ê¤Î¤Ç¡¢²èÌÌ¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤ä¥Þ¥¦¥¹¤ÎÆ°¤¤¬¤È¤Æ¤â³ê¤é¤«¡£Web¤äÆ°²è¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢·Ú¤á¤Î¥²¡¼¥à¥×¥ì¥¤¤Ç¤â²÷Å¬Áàºî¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
4K²òÁüÅÙ¤Î²¸·Ã¤ÏÂç¤¤¯¡¢¥É¥¥å¥á¥ó¥È¤ÎÊ¸»ú¤Ï¥¯¥Ã¥¥ê¡¢¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤âºÙÉô¤Þ¤ÇÁ¯¤ä¤«¤ËÉ½¸½¤·¤Þ¤¹¡£
IPS¥Ñ¥Í¥ëÆÃÍ¤Î»ëÌî³Ñ¤Î¹¤µ¤È¿§¤Î¼«Á³¤µ¤Ïºî¶È¸úÎ¨¤Î¥¢¥Ã¥×¤Ë¤â¡ª
USB-C¤Ç¥±¡¼¥Ö¥ë1ËÜ±¿ÍÑ¤¬²÷Å¬
ÂÐ±þ¥Î¡¼¥ÈPC¤ÈUSB-C¥±¡¼¥Ö¥ë1ËÜ¤À¤±¤Ç¡¢±ÇÁü½ÐÎÏ¡¦²»À¼¡¦ÅÅ¸»¶¡µë¡ÊºÇÂç65W¡Ë¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
ÇÛÀþ¤¬·àÅª¤Ë¸º¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ç¥¹¥¯¼þ¤ê¤¬¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢HDMI¥Ý¡¼¥È¤äUSB Type-A¥Ý¡¼¥È¤Ê¤É¤òÂ¦ÌÌ¤ËÅëºÜ¤·¤¿¥µ¥¤¥É¥¢¥¯¥»¥¹¹½Â¤¤Ç¡¢¤¹¤Ð¤ä¤¯´ÊÃ±¤Ë¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¤ë¤Î¤â¡ý¡£
TÜV Rheinland Eye ComfortÇ§¾Ú¡Ê¥Ö¥ë¡¼¥é¥¤¥È·Ú¸ºµ¡Ç½¡ËÂÐ±þ¤Ç¡¢Ä¹»þ´Öºî¶È¤Ç¤âÌÜ¤ÎÈè¤ì¤ò·Ú¸º¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥ë¡¼¥é¥¤¥È¤òÍÞ¤¨¤Ä¤Ä¿§ÀºÅÙ¤ÏÊÝ¤ÄÀß·×¤Ç¡¢Æü¾ïºî¶È¤Ë¤â°Â¿´¤Ê¥â¥Ë¥¿¡¼¤Ç¤¹¤è¡£
¤Ê¤ª¡¢¾åµ¤ÎÉ½¼¨²Á³Ê¤Ï2026Ç¯2·î16Æü11»þ¸½ºß¤Î¤â¤Î¡£ÊÑ¹¹¤äÇä¤êÀÚ¤ì¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÈÎÇä¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
Source: Amazon.co.jp