2026Ç¯2·î13Æü¤Î¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡ÖA-Studio¥×¥é¥¹¡×¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ë¡¢¥¦¥Ã¥Á¥ã¥ó¥Ê¥ó¥Á¥ã¥ó¤ÎÆî¸¶À¶Î´¤µ¤ó¤¬¥²¥¹¥È¤Ç½Ð±é¡¢½Ð¿ÈÃÏ¤Î¹áÀî¸©¤Î¹â¹»»þÂå¤Î»×¤¤½Ð¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£ÅÐ¾ì¤·¤¿Æî¸¶¤µ¤ó¤Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤äMC¤Ê¤É¤Ç³èÌö¡¢¡ÖÂæËÜ¤â¤Ê¤¯¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢MC¤Î¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¤µ¤ó¤¬¡Öº£ÆüÃÂÀ¸Æü¤ä¤Ç¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢Æî¸¶¤µ¤ó¤¬61ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
Çº¤ó¤À»þ¤Ï²°¾å¤Çµ¤Ê¬Å¾´¹¤ËÍî¸ì¤ò°ìÀÊ
ÈÖÁÈ¤Ï¹â¾¾»Ô¤ÎÆî¸¶¤µ¤ó¤ÎÊì¹»¡¢¹â¾¾Âè°ì¹â¹»¤òË¬Ìä¡¢ÃÏ¸µ¤Ç¤Ï¡Ö°ì¹â¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë»ÔÎ©¹â¹»¤Ç¡¢¹áÀî¸©Æâ¤Ç¤âÍ¿ô¤Î¿Ê³Ø¹»¡£ºî²È¤ÎÂçé®½ÕÉ§¤µ¤ó¤äÈøÌÚ¥Þ¥Þ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÈøÌÚÄ¾¼ù¤µ¤ó¡¢¥Ð¥¤¥ª¥ê¥Ë¥¹¥È¤ÎÀî°æ°ê»Ò¤µ¤ó¤é¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æî¸¶¤µ¤ó¤ÏÍî¸ì¸¦µæ²ñ¤Ç¹â¹»»þÂå¤ò²á¤´¤·¡¢¸åÇÚ¤Ë¤ÏÊüÁ÷ºî²È¤Î¾®À¾¥Þ¥µ¥Æ¥ë¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¡£¸½ºß¾®À¾¤µ¤ó¤È¤Ï¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ë¤â¶¦±é¤¹¤ëÃç¤À¡£¤½¤Î¾®À¾¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æî¸¶¤µ¤ó¤¬Çº¤ó¤À¤ê¤·¤¿»þ¤Ï²°¾å¤Ë¤¢¤¬¤Ã¤Æ¡Êµ¤Ê¬Å¾´¹¤Ë¡ËÍî¸ì¤ò°ìÀÊ¤ä¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢Íî¸ì¤ÎÃæ¤ÇÈäÏª¤¹¤ëÍÓæ½¤ò¿©¤Ù¤ë·Ý¤¬¾å¼ê¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿Æî¸¶¤µ¤ó¤Ï¡Ö°ÖÌä¤ÇÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¡Ê°ìÀÊ¡Ë¤ä¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤Ç¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤È¡¦¡¦¡¦¡×¤ÈÍÓæ½¤ò¿©¤Ù¤ë»ÅÁð¤ò¤¹¤ë¡£¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤È¡ÊÁ°¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¤¤¿¡Ë¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤¬°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¸À¤¤¡¢¤ª¤¸¤¤¤µ¤ó¤â¸ý¤òÆ°¤«¤·¤ÆÍÓæ½¤ò¿©¤Ù¤¿µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¡¢ÀÄ½Õ»þÂå¤ò²û¤«¤·¤¯¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
Îð¤ò¼è¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤Ã¤ÈÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤¿
¹â¹»»þÂå¤ÎÌ´¤Ï¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ëÇÐÍ¥¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤â¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¤ÈMC¤ÎÆ£¥öÃ«ÂÀÊå¤µ¤ó¤¬¤¤¤¦¤È¡¢¼ê¤Ç´é¤òÊ¤¤¤¤Ê¤¬¤éÃÑ¤º¤«¤·¤½¤¦¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Æî¸¶¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤ª¾Ð¤¤¤ËÂÐ¤·¤Æ¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£Æ±¤¸¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¥³¥ó¥È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤È¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ä¤Ã¤Æ¾¯¤·¥¢¥É¥ê¥ÖÆþ¤ì¤ÆËÜÈÖ¤Î»þ¤Ë¤ÏºÇ½é¤Ëºî¤Ã¤¿¥Í¥¿¤Î·Á¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ½é¤Î¥Í¥¿¤¬¤ª¤â¤·¤í¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£ÆâÂ¼¡Ê¸÷ÎÉ¤µ¤ó¡Ë¤Ï³ä¤È¤Ç¤¤ë¤±¤É²¶¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤¬¤¢¤Ã¤ÆÊÙ¶¯¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¸ÅÅµ¡ÊÇ½¤ä¶¸¸À¡Ë¤ò½¬¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
60ºÐ¤ò²á¤®¡¢¼ã¤¤º¢¤ËÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤È°ã¤¦¤«¤ÈÆ£¥öÃ«¤µ¤ó¤¬Ê¹¤¯¡£
¡Ö¤¢¡Á¡¢¤â¤¦Á´Á³°ã¤¦¡£¤â¤Ã¤ÈÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Á´Á³Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
2023Ç¯¤Ë¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤ËÊì¹»¤Ëµ¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¹â¹»»þÂå¡¢Íî¸¦¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¸ÅÅµ¤ÎÀº¿À¤Ï¡¢Æî¸¶¤µ¤ó¤Î·Ý¤Ëº£¤âÀ¸¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È º´Æ£ÂÀÏº¡Ë