¡Ú¸ÞÈ¿ÅÄ¡Û·ê¾ì¥é¥ó¥Á¥¹¥Ý¥Ã¥È¡£Ï©ÃÏÎ¢¤Î²ÆìÎÁÍýÅ¹¡Ø¥Æ¥£ー¥Á¡Ù
¿©³Úweb
¸ÞÈ¿ÅÄ¤Ï¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¾ì½ê¤Ë¤¢¤ë³¹¡£¥ª¥Õ¥£¥¹³¹¤Î´é¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢°ìËÜÎ¢Æ»¤ËÆþ¤ì¤Ð¡¢ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î°û¿©Å¹¤ä¡¢¸ÄÀ¤¢¤ë¾®¤µ¤ÊÅ¹¤¬ÀÅ¤«¤ËÂ©¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸ªÉªÄ¥¤é¤º¤ËÈþÌ£¤·¤¤¤â¤Î¤Ë½Ð²ñ¤¨¤Þ¤¹¡£
¤½¤Îµ÷Î¥´¶¤¬¤È¤Æ¤â¿´ÃÏ¤è¤¯¤Æ¡¢¤Õ¤é¤ê¤ÈÊâ¤¤¤Æ¿·¤·¤¤¤ªÅ¹¤ò³«Âó¤¹¤ë¤Î¤¬¥é¥¤¥Õ¥ïー¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¸«¤Ä¤±¤¿¤Î¤¬¡¢²ÆìÎÁÍýÀìÌçÅ¹¡Ø¥Æ¥£ー¥Á¡Ù¡£
¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¤Ë¤Ï¡¢²Æì¤½¤Ð¤ä²ÆìÌîºÚ¤ÎßÖ¤á¤â¤Î¤Ê¤É¡¢ÄêÈÖ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥»¥Ã¥È¥á¥Ë¥åー¤¬¼êº¢¤Ê²Á³Ê¤ÇÂ·¤¤¡¢Éý¹¤¤À¤Âå¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÇÆø¤ï¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Î¿©³Úweb¡Ï
¤Ê¤«¤Ç¤â°õ¾ÝÅª¤Ê¡Ö²Æì¤½¤Ð¡×¡£¤ä¤µ¤·¤¤¸ýÅö¤¿¤ê¤Î¥¹ー¥×¤Ë¡¢¥é¥Õ¥Æー¤Î»Ý¤ß¤¬¤¸¤ó¤ï¤êÍÏ¤±¹þ¤ß¡¢»×¤ï¤ºÈ¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ëÌ£¤ï¤¤¤Ç¤¹¡£
¹ÈÀ¸Õª¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤â¸½ÃÏ´¶¤¬¤¢¤ê¡¢¿©¤Ù¿Ê¤á¤ë¤Û¤É¤Ë¿´¤¬¤Û¤Ã¤È¡¢²ò¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¥·ー¥¯¥îー¥µー¥¸¥åー¥¹¤ä³¤¤Ö¤É¤¦¡¢¥¸¥åー¥·ー¤Ê¤É¡¢²Æì¤ò´¶¤¸¤ë°ìÉÊ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡£¤É¤ÎÎÁÍý¤Ë¤â²ÈÄíÅª¤Ê²¹¤â¤ê¤¬¤¢¤ê¡¢¤Þ¤¿ÌÀÆü¤âÍè¤¿¤¤¤È»×¤ï¤»¤ë°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸ÞÈ¿ÅÄ¤Ç¥é¥ó¥Á¤ä·Ú¤¤°ìÇÕ¤Îµ¡²ñ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¼¤ÒÎ©¤Á´ó¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡ý´ä°æ¤Ê¤Ê¡Ë
¡üSHOP INFO
±£¤ì¤¹¤®¤Êµï¼ò²°¿©Æ² ¥Æ¥£ー¥Á
½»¡§¢©141-0022 ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÅì¸ÞÈ¿ÅÄ4-9-7 ¹¾Æ£¥Ó¥ë1F
TEL¡§03-6455-7892
±Ä¡§¥é¥ó¥Á 11:30～14:00¡¢¥Ç¥£¥Êー 17:00～22:30