¡Ö¤Û¤È¤ó¤É°õ¾Ý¤Ë»Ä¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¸ø¼°Àï£¶»î¹ç¤Ö¤êÀèÈ¯¤Î¥ê¡¼¥ºÅÄÃæÊË¤Ë¸·¤·¤¤É¾²Á¡£¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¸«²ò¡Ö³Î¤«¤Ë»î¹ç´ª¤¬Æß¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«¿®¤â¤ä¤ä·ç¤±¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡¸½ÃÏ£²·î15Æü¤ËFA¥«¥Ã¥×¤Î£´²óÀï¤¬³ÆÃÏ¤Ç³«ºÅ¡£ÅÄÃæÊË¤òÍÊ¤¹¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¸Å¶¶µü¸è¡¢´äÅÄÃÒµ±¡¢Æ£ËÜ´²Ìé¤ÎÆüËÜ¿Í£³Áª¼ê¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É£²Éô¡Ë¤Î¥Ð¡¼¥ß¥ó¥¬¥à¤ÈÅ¨ÃÏ¤ÇÂÐÀï¤·¤¿¡££±¡Ý£±¤Î¤Þ¤ÞÆÍÆþ¤·¤¿±äÄ¹Àï¤Ç¤â·èÃå¤ò¤Ä¤«¤º¡¢¤½¤Î¸å¤ÎPKÀï¤ÎËö¤Ë£´¡Ý£²¤Ç¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤¬Â³¤¯ÅÄÃæ¤Ï¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ç¸ø¼°Àï£¶»î¹ç¤Ö¤ê¤ËÀèÈ¯¤·¡¢78Ê¬¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¡£¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ë¥±´ÆÆÄ¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¡¢Äê°ÌÃÖÃ¥´Ô¤Ë·Ò¤²¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÉ¾²Á¤Ï¸·¤·¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡ØYORKSHIRE EVENING POST¡Ù¤Ï¡¢ºÎÅÀµ»ö¤ÇÆüËÜÂåÉ½MF¤ò£³ÅÀ¡Ê10ÅÀËþÅÀ¡Ë¤È¤·¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÀ£É¾¤òÅº¤¨¤¿¡£
¡Ö¤Û¤È¤ó¤É°õ¾Ý¤Ë»Ä¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç½Ð¾ìµ¡²ñ¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤«¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤ÎÁê¼ê¤Ë¼ÂÎÏ¤ò¼¨¤¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤ò³è¤«¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡ØLeeds Live¡Ù¤Ï£µÅÀ¡Ê10ÅÀËþÅÀ¡Ë¤òÉÕ¤±¡¢¡Ö¤³¤ÎÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤Ë¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤¿¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£²¿ÅÙ¤«¥Ü¡¼¥ë¤ò¼º¤¤¡¢Áê¼ê¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£³Î¤«¤Ë»î¹ç´ª¤¬Æß¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«¿®¤â¤ä¤ä·ç¤±¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÉ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºòµ¨¤Ï£²ÉôÍ¥¾¡¤È¾º³Ê¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤Î¼ç¼´¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÅÄÃæ¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢º£¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÏÊªÂ¤ê¤Ê¤¤¤È¤â¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Úµ»ö¡Û¡ÖÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¡×ÆüÃæÀïÁ°¤Ë¾×·âÈ¯¸À¤ÎÃæ¹ñ¿Í²òÀâ¼Ô¡¢£°¡Ý£´»´ÇÔ¤ÇÃ¦Ë¹¡õÌÔ¾Ê¡ÖÈà¤é¤ÏÌµÅ¨¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÈÅ¨¤Î¤³¤È¤òÁ´¤¯Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤¬Â³¤¯ÅÄÃæ¤Ï¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ç¸ø¼°Àï£¶»î¹ç¤Ö¤ê¤ËÀèÈ¯¤·¡¢78Ê¬¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¡£¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ë¥±´ÆÆÄ¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¡¢Äê°ÌÃÖÃ¥´Ô¤Ë·Ò¤²¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÉ¾²Á¤Ï¸·¤·¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Û¤È¤ó¤É°õ¾Ý¤Ë»Ä¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç½Ð¾ìµ¡²ñ¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤«¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤ÎÁê¼ê¤Ë¼ÂÎÏ¤ò¼¨¤¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤ò³è¤«¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡ØLeeds Live¡Ù¤Ï£µÅÀ¡Ê10ÅÀËþÅÀ¡Ë¤òÉÕ¤±¡¢¡Ö¤³¤ÎÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤Ë¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤¿¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£²¿ÅÙ¤«¥Ü¡¼¥ë¤ò¼º¤¤¡¢Áê¼ê¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£³Î¤«¤Ë»î¹ç´ª¤¬Æß¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«¿®¤â¤ä¤ä·ç¤±¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÉ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºòµ¨¤Ï£²ÉôÍ¥¾¡¤È¾º³Ê¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤Î¼ç¼´¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÅÄÃæ¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢º£¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÏÊªÂ¤ê¤Ê¤¤¤È¤â¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Úµ»ö¡Û¡ÖÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¡×ÆüÃæÀïÁ°¤Ë¾×·âÈ¯¸À¤ÎÃæ¹ñ¿Í²òÀâ¼Ô¡¢£°¡Ý£´»´ÇÔ¤ÇÃ¦Ë¹¡õÌÔ¾Ê¡ÖÈà¤é¤ÏÌµÅ¨¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÈÅ¨¤Î¤³¤È¤òÁ´¤¯Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×