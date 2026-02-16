スズキ「ワゴンR」の新デザインに販売店が好感

2025年12月15日、スズキは「ワゴンR」の一部仕様変更を発表しました。新型モデルでは外観デザインの刷新や安全装備の強化など、日常使いの軽自動車としての魅力を高める内容が盛り込まれています。では、販売店ではどのような反響があるのでしょうか。

ワゴンRは1993年の初代登場以来、軽ハイトワゴンというカテゴリーを切り開いてきたモデルです。2017年に登場した現行の6代目もその流れを受け継ぎ、広い室内空間と扱いやすさを両立した設計が特徴です。

ボディサイズは全長3395mm×全幅1475mm×全高1650mmで、乗車定員は4名。コンパクトなサイズながら、直線基調の外観と効率的なパッケージングにより、室内は大人がゆったり座れる空間が確保されています。

インテリアは視界の良さと操作性を重視したレイアウトで、日常の使い勝手を優先した作りです。

パワートレインは自然吸気エンジンに加え、マイルドハイブリッド仕様を設定。最高出力はNAエンジンで49PSを発揮します。

トランスミッションは5MTまたはCVT、駆動方式は2WDと4WDを用意。燃費はHYBRID ZX（2WD）グレードでWLTCモード25.1km／Lを達成しており、日常の移動での経済性も魅力です。

安全装備はデュアルセンサーブレーキサポートや車線逸脱警報など、基本的な先進安全機能を備えています。

今回の一部仕様変更では、まず外観デザインが1種類に集約され、フロントまわりの造形がより立体的で存在感のあるものへと刷新されました。

ボディカラーには新たに「ベルベットダークレッドパール」と「ルーセントベージュパールメタリック」の2色が追加され、選択肢が広がっています。

安全装備では、検知性能を高めた「デュアルセンサーブレーキサポートII」を採用。より幅広いシーンでの衝突回避をサポートします。

室内ではマルチインフォメーションディスプレイが4.2インチに拡大され、視認性が向上。さらにステアリングヒーターが設定されるなど、快適性の向上も図られました。

乗り心地や静粛性についても細かな改良が施され、日常での使いやすさを底上げしています。ワゴンR昇降シート車も同様の仕様変更が行われました。

ワゴンRの一部改良モデルの価格（消費税込）は、ガソリン車が143万円から155万3200円、マイルドハイブリッド車が170万9400円から182万9300円です。

なお今回の改良では、福祉車両「ワゴンR昇降シート車」も同様の仕様変更が行われました。

都内の販売店スタッフは今回の仕様変更について、「フロントの印象が変わったことで、従来のユーザーだけでなく若い方にも提案しやすくなりました。実際、店頭でも前向きな反応が増えています」と話します。

また、「安全装備が強化された点についても、特にご家族で使われる方から好評です」との声もあり、日常の安心感を重視する層にしっかり届いているようです。

今回の一部仕様変更は、ワゴンRが長年培ってきた、使いやすさをそのままに、実用面を中心に更新した内容となりました。軽ハイトワゴンの定番モデルとして、今後も安定した存在感を保ち続けそうです。