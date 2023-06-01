【「ドラゴンクエストVII Reimagined」コラボデザインパッケージ（全10種）】 2月中旬～展開 【「モンスターオリジナル炭酸ボトル（全5種）」が抽選で当たるキャンペーン】 2月16日～3月31日頃 開催

サントリー食品インターナショナルは、「ドラゴンクエストVII Reimagined（リイマジンド）」とコラボレーションした飲料のオリジナルパッケージデザインボトル全10種を2月中旬より数量限定で発売する。 同時に「モンスターオリジナル炭酸ボトル（全5種）」が抽選で当たるキャンペーンが本日2月16日から実施される。

今回、「ドラゴンクエストVII Reimagined」とコラボレーションしたモンスターボトルが、炭酸飲料「C．C．レモン」・「デカビタC」・「POPメロンソーダ」と果汁飲料「なっちゃん」の4ブランド、全10種で展開される。

「モンスターオリジナル炭酸ボトル（全5種）」が抽選で当たるキャンペーン開催

実施時期：2月16日～3月31日頃

※レシートアップロード締め切り：4月1日23時59分

対象商品を購入の上、所定の方法で応募することで、好みの炭酸飲料を入れて持ち運べる「モンスターオリジナル炭酸ボトル（全5種）」が抽選で当たるキャンペーンが本日2月16日から実施される。

【対象商品】

サントリー炭酸・果汁飲料ペットボトル（容量340ml～600ml）

※一部の店舗では、お取扱いがない場合がございます。

※1.2L～2Lの大容量ボトルは対象外となります。

※キャンペーンシールが貼付されている商品、キャンペーンパック品、その他キャンペーン商品は対象外です。

【景品・当選人数】

モンスターオリジナル炭酸ボトル（全5種）/各50名×5種 計250名

応募に関する詳細は以下キャンペーンページにて公開される。

□キャンペーンページ

※2月16日より公開予定

「モンスターボトル」オリジナルパッケージデザインについて

スライム8体が合体してキングスライムになる様子を表わした「C．C．レモン」ボトルや、スライムナイトのスライム部分がりんごになった「なっちゃん りんご」ボトルなど、「ドラゴンクエスト」の世界観に合わせてデザイン。今回のコラボレーションに合わせて、パッケージのブランドロゴも、「ドラゴンクエスト」シリーズのロゴをイメージして、アレンジされている。

「モンスターボトル」商品概要

【C．C．レモン モンスターボトル】【デカビタC ゴッドチャージ モンスターボトル】【POPメロンソーダ モンスターボトル】【なっちゃん りんご モンスターボトル】【なっちゃん オレンジ モンスターボトル】

発売地域：全国

【「モンスターボトル」商品概要】 商品名 容量 希望小売価格（税別） 梱包 発売期日 C．C．レモン モンスターボトル 500mlペットボトル 200円 24本 2月中旬 デカビタC ゴッドチャージ モンスターボトル 500mlペットボトル 200円 24本 2月中旬 POPメロンソーダ モンスターボトル 600mlペットボトル 200円 24本 2月中旬 なっちゃん りんご モンスターボトル 425mlペットボトル 220円 24本 2月中旬 なっちゃん オレンジ モンスターボトル 425mlペットボトル 220円 24本 2月中旬

※自動販売機を除く。

※一部の店舗では、お取扱いがない場合がございます。

(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX