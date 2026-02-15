【今週の注目アイテム5選】街になじむ復刻HOKAに進化系ジャングルモック、高性能コーヒーミル

新しい季節の始まりに、日常を少しだけアップデートしてくれるモノを取り入れてみませんか。GoodsPress Web編集部が今回ピックアップしたのは、機能性やデザインへのこだわりが詰まった、今注目の最新アイテム5選！

街になじむテック感が魅力のHOKA「BONDI 7」、上品さとタフさを兼ね備えたボール ウォッチの実力派モデル、進化を遂げたメレルのジャングルモックなど。

毎日の暮らしや身につける時間が、少し楽しく、少し豊かになる。そんな“ちょうどいいワクワク”をもたらしてくれるアイテムをお届けします。

1. 派手すぎないテック感。街になじむ「BONDI 7」の魅力

毎日履くシューズは快適さだけでなく、落ち着いたデザインも重要です。テック系は派手になりがちですが、HOKA「BONDI 7」はその悩みを解消してくれる一足です。

2020年発売モデルの復刻版で、街使いしやすいデザインが再評価されています。厚みのあるミッドソールを備えつつ、ロゴや配色を抑えたシンプルなカラー展開で、幅広い服装になじみます。衝撃吸収性に優れたコンプレッションEVAや形状記憶フォームのアンクルパッドにより、長時間歩いても安定感と快適さを保てます。通気性にも優れ、日常使いに適したモデルです。

2. 華やぎと信頼性を両立する、ボール ウォッチの実力派

華やかさを備えつつも主張しすぎない腕時計として適している、ボール ウォッチ「エンジニア III マーベライト クロノメーター 40」。実用時計を体現してきたシリーズの流れを継ぎ、正確さと信頼性を重視。サンレイ仕上げの文字盤は上品な光沢を放ち、ビジネスシーンにも自然になじみます。

ブランドを象徴する自発光マイクロ・ガスライトにより昼夜を問わず高い視認性を確保。C.O.S.C.認定クロノメーターを搭載し、精度面でも信頼できます。さらに80,000A/mの耐磁性能、904Lステンレススティール製ケース、100m防水を備え、日常から出張まで対応する実用性と品の良さを兼ね備えた一本です。

3. 一度履けばわかる、進化系ジャングルモックの実力



「一度履いたらやめられない」と評されるメレルのロングセラー「ジャングルモック」は、1998年の誕生以来、累計1700万足を販売するブランドの象徴的存在です。その新作として登場したのが「Jungle Trek Moc」と「Jungle Trek Mule」。従来の快適性を継承しつつ、街に映えるデザインへと再構築したアーバンアウトドアモデルです。

Mocはニットとメッシュのアッパーで脱ぎ履きしやすく、FloatMaxフォームやFLEXconnectにより柔らかな履き心地と自然な屈曲性を実現。Muleはスエード素材を用い、ミュール仕様ながら脱げにくい設計です。いずれも高いグリップ力を備え、快適さと日常使いしやすさを両立しています。

4. 春を先取り。F/CE.×ワイルドシングス再コラボ

寒さに飽きた気分を高めてくれるニュースが、F/CE.とワイルドシングスによる2度目のコラボ「Impression by F/CE.」です。機能性と現代的デザインを融合するF/CE.と、米国発の本格アウトドアブランドであるワイルドシングスが再びタッグを組み、アウター、パンツ、Tシャツの全3型を展開しています。

高密度ナイロンを用いた「HAPPY JACKET AIR」は別注ディテールや収納式フードを備え、春らしいサックスも魅力です。デナリパンツをベースにしたパンツは上品な光沢と可変シルエットが特徴です。TシャツはCVC素材で80年代の空気感を表現しており、春が待ち遠しくなるラインナップとなっています。

5. エレガントな佇まいと実力を兼備「Varia VS4」



香港発のコーヒー器具ブランドVariaの新型シングルドーズグラインダー「Varia VS4」（8万9650円）は、家庭とカフェの中間モデル。1杯分ずつ挽けるため豆の無駄がなく、常に新鮮な抽出が可能です。

76.5度のスロープ構造や航空宇宙グレードのアルミ合金ボディを採用し、高精度で高耐久。特許取得の一体型チャンバーやアクティブイオナイザーにより粉残りや静電気を軽減し、均一な挽き上がりを実現します。工具不要で分解できる構造でメンテナンス性も向上。200Wブラシレスモーターと53mmコニカル刃を備え、安全機能も充実。全5色展開です。

