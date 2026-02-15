アイドルの天羽希純さんが、週刊SPA!2月17日号に登場。表紙と連動した特集「表紙の人＆グラビアン魂」にむっちりボディを披露しました。



【写真】天使の笑顔と魔性のボディを併せ持つ天羽希純さん

“きすみん”の愛称で親しまれる天羽さんはキュートな顔立ちに美しいボディラインが武器のグラビアアイドル。明るい色気をふりまきセクシーなコメントがファンから熱狂的に愛されています。所属していたアイドルグループ「#2i2」は2025年末をもって解散しており、現在はソロとして活動。最新写真集『BONUS』（集英社）も発売中です。



誌面企画「グラビアン魂」を担当するリリーは、初登場の彼女が持つ「明るいドラマ性」に惚れ込んだといい、早くも年末のアワード候補入りを宣言しました。（撮影／鈴木ゴータ ヘアメイク／塩田結香（JULLY） スタイリング／工藤沙恵（ミタケイショウ））



【天羽希純さんプロフィール】

東京都生まれ。T164。キュートな顔立ちに美ボディ、セクシーなコメントが際立ち熱狂的に愛されるグラビアアイドル。公式X（@amau_kisumi）、公式Instagram（@amaukisumi）