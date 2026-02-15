バンクーバー大会で金、キム・ヨナさんは今？

ミラノ・コルティナ五輪の日程が進む中、フィギュアスケート女子で2010年バンクーバー大会金メダリストのキム・ヨナさん（韓国）の現在の姿が注目を集めている。

日本では浅田真央さんとの激闘で知られるキム・ヨナさんは、女子シングルで銀メダルを獲得した2014年のソチ大会直後に現役を引退。2022年には韓国の声楽グループ「Forestella」のコ・ウリムと結婚した。今回は自身のインスタグラムで、アンバサダーを務める世界的ブランド「Dior」のPRに一役買っている。

上品な淡いピンクでまとめたメイクに、シースルーの上着を羽織ったキム・ヨナさんの姿に、世界のファンから様々なコメントが集まった。

「肌がめっちゃ白い」

「エレガンスがよく似合う」

「本当に史上最高」

「本当にエレガントで気高い」

「めっちゃゴージャス」

「女王様が健康で幸せでありますように」

「本職のモデルみたい」

「クイーンって単語が本当に似合う」

「オリンピックを見て、あなたの滑りを本当に懐かしく思う」

キム・ヨナさんは引退後、五輪のテレビ解説などにも登場していない。今回のミラノ・コルティナ五輪を韓国で独占中継する「JTBC」では、世界ジュニア4位などの実績がある2003年生まれのイム・ウンスさんが女子の解説を務めている。



（THE ANSWER編集部）