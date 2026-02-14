特にスイングシーンが何度も見たくなるカッコ良さ。

Amazon Prime Videoのオリジナルドラマとして配信される『スパイダー・ノワール』。ついに、待望のティザー予告編が公開されました!

「力なき者に責任はない。」カラー版とモノクロ版で配信へ

ダークな雰囲気が漂いつつも、クスッと笑える場面もあるほか、ド派手なアクションが期待できる本シリーズの主演を務めるのは、映画『スパイダーマン：スパイダーバース』でもスパイダーマン・ノワールの声を担当したニコラス・ケイジ。本作はカラー版とモノクロ版の2バージョンで配信されることが決定しています。

モノクロ版の予告編も公開済みですが、どちらのバージョンから先に見るか実に悩ましいですね。

ちなみにAmazon Prime Videoで公開されている予告編で、音声を日本語に選択して視聴すると、声優・大塚明夫の声と思われる吹き替え音声を聞くことができます。これには歓喜するファンも多いのではないのでしょうか。

ティザー予告編には、サンドマンやエレクトロと思われるヴィランもちらっと姿を見せていてワクワクが止まらないのですが、個人的にはニューヨークの街中をスパイダー・ノワールがスイングするシーンで思わず拍手してしまいました。すでに傑作の匂いがしているこのシリーズ、間違いなく今年注目の作品かと。

『スパイダー・ノワール』は、Amazon Prime Videoにて2026年5月27日より配信開始です。

Source: YouTube (1,2) , Amazon