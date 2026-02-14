【ブンデスリーガ】ドルトムント 4−0 マインツ（日本時間2月14日／ジグナル・イドゥナ・パルク）

【映像】佐野海舟、ブンデスの怪物を止める“神タックル”炸裂

マインツに所属する日本代表MFの佐野海舟が、驚異的な加速力でドルトムントのカウンターを止めた。ブンデスリーガを代表するストライカーであるFWセール・ギラシとのスプリント勝負にファンたちが反応している。

マインツは日本時間2月14日、ブンデスリーガ第22節でドルトムントと対戦。佐野はアンカーとしてスタメン出場すると、1点を追いかける12分にピンチの芽を摘み取る。

GKのロングフィードで一気に相手陣内に攻め込んだマインツだったが、空中でボールが行き来するなかでDFドミニク・コールがギラシにボールを奪われてカウンターを浴びる。これに素早く反応した佐野は一気に加速して、2歩ほどでギラシに並ぶと、次の一歩でボールと相手の間に体を滑り込ませる。そこからギラシと接触する形になりややバランスを崩したが、倒れることなくしっかりとボールを前方へと蹴り出してこのピンチを凌いだ。

ABEMAで解説を務めた林陵平氏は「海舟は今みたいなところで奪えますもんね。一緒にプレーしていた時はサイドバックでした。ボランチとしてここまで確立しているのはすごい」と大絶賛している。また、ABEMAのコメント欄やSNSのファンたちは「佐野エグい」「回収！」「どんだけ止めるん？」「強いな」「ドン引きやん」「流石の回収力」「ギラシ吹っ飛ばしたw」「マジでフィジカル強いよな」と、ブンデスリーガを代表するストライカーを封殺した佐野の能力の高さを称えている。

なおこの試合でギラシは2ゴールを挙げて、4ー0の勝利に貢献。今季通算11得点とし、得点ランキング3位タイに浮上している。また佐野はフル出場し、5つのデュエル局面で3つに勝利するなど上位チームとの対戦でも存在感を見せた。（ABEMA／ブンデスリーガ）