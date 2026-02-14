おばさんみたいになりたくない！女性の願いをカットでかなえる！

ヘアスタイルひとつで印象は大きく変わりますよね。年齢を重ねてくると、「おばさんに見えるのは避けたい」と考える人も多いはず。同じような悩みを持った女性が訪れたのは、ショートカットを得意とする美容師・渡来俊彦さん（@memories_toshi.watarai）の元でした。

【画像】別人すぎる！！驚きの若返り《ビフォーアフター》をご覧あれ！すごい！（3枚）

今回サロンを訪れた女性は、肩あたりまで伸ばしたミディアムヘア。ピアスとメガネが似合うスタイルをオーダーしました。「おばさんっぽくなるのは嫌」とのことで、エレガントというよりも、おしゃれな雰囲気を希望しています。

また、寝方が悪いと、朝起きたときに頭頂部がボワッと浮いてしまうことがあるそう。寝癖で浮いた髪を直すのが難しいのも悩みのようです。

「もっさり感」を解消してふんわりと

女性のオーダーや悩みを聞いた渡来さんは、「もっさりして直線的なボブっぽい感じ」とプロの目線で現状を分析。そして、「少し軽さを出して、顔まわりをふんわりさせると良くなる」と提案します。現状の重く直線的な感じから、柔らかい印象になるヘアスタイルに決まりました。

カット中、「パッとみなさん変わって、笑顔がすてき。すごいと思う」「県外や海外からも来ている方がたくさんいるから、見つけたときはラッキーだと思った」と話す女性。今回、来店を楽しみにしていた様子が会話からもうかがえます。

衝撃の「アフター」 メガネが似合う洗練ショートに

そして完成したヘアスタイルは、丸みのある柔らかい印象のショートヘア。ペタッとしやすい髪質のため、横に丸さを出すことで骨格のバランスが良くなるようなシルエットに変身しました。

メガネが似合う髪型を希望していましたが、実際にメガネをかけて確認すると「すてき」と笑顔を浮かべる女性。全体の仕上がりを見て「すごい。スッキリ」「かっこいい感じ」と感動している様子です。表情からも仕上がりに満足しているのが伝わりますね。

コメント欄には「すごく似合っていてすてき」「別人になりましたね！ かわいい」「理想通りになったうれしさが伝わってきます」など、絶賛する声が多く寄せられました。