世界に広まった“マリニンショック”　SP首位→FP8位転落に海外メディアも愕然「想像を絶する出来事」「大失態」【冬季五輪】

2度の転倒で、金メダルを逃したマリニン(C)Getty Images

絶対王者のまさかの転落に、ショックは世界規模で広まった。

現地時間2月13日、ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート男子フリーが行われ、ショートプログラム（SP）で首位に立っていたイリア・マリニン（米国）が大乱調。転倒を繰り返す低調なパフォーマンスに終始して8位で終わった。

一体何が起きているのか――。演技後、悲鳴も上がった場外が騒然となるほどの乱れっぷりだった。冒頭の4回転フリップを難なく決め、勢いに乗るかと思われたマリニンだったが、直後のジャンプが回転不足でシングルアクセルに終わると、状況が一変。おかしなほどに滑りが乱れ始めた。

演技後半も転倒するなど、一度狂ってしまった歯車を戻しきれなかった21歳は、最後までキレを失った。フィニッシュ後には、あまり見かけない悲壮感に満ちた表情を見せた。この顔つきからしても、マリニンがいつもと違ったのは一目瞭然だった。

競技後に米スポーツ専門局『NBC Sports』のフラッシュインタビューに応じたマリニンは、「たぶん、僕はうまくいくと自信過剰だったんだと思う。正直に言って、何が起こったのか処理できない。……失敗した。それが最初に頭に思い浮かんだ浮かんだ言葉だ」と落胆。覇気もなく、打ちのめされた様子だった。

衝撃の転落は、世界中で「マリニンショック」としてクローズアップされた。

フィギュア大国でもあるフランスの大手紙『Lequipe』は「想像を絶する出来事が起こった」と強調。「2023年の秋から無敗で、圧倒的優勝候補だったマリニンが、まさかの転倒を喫した。とくにプログラム後半は悪夢のような展開（4回転ルッツで回転不完全による転倒、ダブルサルコウなど）で、“4回転の神”は見る影もなく、表彰台にも上がれなかった」と皮肉交じりに伝えた。