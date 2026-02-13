Jリーガーが着用するスパイクのメーカーランキングを紹介。(C)SOCCER DIGEST

　Jリーグの秋春制移行を前に、「Jリーグ百年構想リーグ」が開幕。『サッカーダイジェスト』ではこの特別大会に合わせて『2026 J１＆J２＆J３百年構想リーグ選手名鑑』を刊行した。

　名鑑制作にあたり、各クラブの協力のもと選手たちへ様々なアンケートを実施。本稿ではその中から「着用スパイクのメーカー」の回答（J１クラブ選手のみ）を集計し、ランキング形式で発表する。

　栄えある１位に輝いたのは、“国産ブランドの雄”ミズノ。174票を獲得し、堂々のトップに立った。多くのJリーガーから厚い信頼を得ていることが数字にも表れている。

　２位は、世界的スポーツブランドのナイキで142票。３位には116票でアディダスが続き、グローバルブランドが上位に名を連ねている。
 
　それ以降は、４位のアシックス（84票）、５位のプーマ（73票）、６位のニューバランス（40票）が安定した支持を集めている。

「Jリーガー着用スパイクメーカー」ランキングは以下のとおり。

１位　ミズノ（174票）
２位　ナイキ（142票）
３位　アディダス（116票）
４位　アシックス（84票）
５位　プーマ（73票）
６位　ニューバランス（40票）
７位　アンブロ（８票）
８位　ヒュンメル（６票）
９位　アンダーアーマー（５票）
10位　TLSS（４票）
　　　アスレタ（４票）
11位　ヤスダ（２票）
12位　キャピテン（１票）
　　　ペナルティ（１票）
　　　スフィーダ（１票）
　　　アドラー（１票）
※J１クラブの中で回答があった選手のみを集計

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

