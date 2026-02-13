足もとの覇権はどこだ？ Jリーガー着用の“スパイクメーカー”ランキング！ ナイキ＆アディダスを抑えて国産ブランドが１位に
Jリーグの秋春制移行を前に、「Jリーグ百年構想リーグ」が開幕。『サッカーダイジェスト』ではこの特別大会に合わせて『2026 J１＆J２＆J３百年構想リーグ選手名鑑』を刊行した。
名鑑制作にあたり、各クラブの協力のもと選手たちへ様々なアンケートを実施。本稿ではその中から「着用スパイクのメーカー」の回答（J１クラブ選手のみ）を集計し、ランキング形式で発表する。
栄えある１位に輝いたのは、“国産ブランドの雄”ミズノ。174票を獲得し、堂々のトップに立った。多くのJリーガーから厚い信頼を得ていることが数字にも表れている。
２位は、世界的スポーツブランドのナイキで142票。３位には116票でアディダスが続き、グローバルブランドが上位に名を連ねている。
それ以降は、４位のアシックス（84票）、５位のプーマ（73票）、６位のニューバランス（40票）が安定した支持を集めている。
「Jリーガー着用スパイクメーカー」ランキングは以下のとおり。
１位 ミズノ（174票）
２位 ナイキ（142票）
３位 アディダス（116票）
４位 アシックス（84票）
５位 プーマ（73票）
６位 ニューバランス（40票）
７位 アンブロ（８票）
８位 ヒュンメル（６票）
９位 アンダーアーマー（５票）
10位 TLSS（４票）
アスレタ（４票）
11位 ヤスダ（２票）
12位 キャピテン（１票）
ペナルティ（１票）
スフィーダ（１票）
アドラー（１票）
※J１クラブの中で回答があった選手のみを集計
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
