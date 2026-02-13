東京ディズニーシーが25周年を迎える特別な1年、“スパークリング・ジュビリー”の祝祭ムードは、ディズニーホテルにも広がります。

ジュビリーブルーに彩られた華やかな装飾や宿泊者限定のオリジナルグッズ、感謝の想いを込めたスペシャルメニューなど、心きらめく体験が満載！

さっそく紹介していきます。

ディズニーホテルで過ごす東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”

期間：2026年4月8日（水）〜2027年3月31日（水）

ディズニーホテルでは、2026年4月8日（水）から2027年3月31日（水）の期間、東京ディズニーシーで開催されるアニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」をテーマにしたさまざまなコンテンツをご用意。

東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ®、東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテルの2つのホテルでは、パークのさまざまな“海の魅力”から着想を得た特別な色「ジュビリーブルー」の装飾が館内やホテルメインエントランスに施されるほか、宿泊者が購入できるオリジナルグッズが登場します。

また、一部のディズニーホテルのレストランでは、これまでの感謝の想いを込めたスペシャルメニューを提供。

ディズニーホテルで、大切な人と一緒にジュビリーブルーに包まれた心きらめくひとときを過ごせます。

※レストランのスペシャルメニューは、店舗によって提供期間が異なります。

ジュビリーブルーの装飾できらめく特別な空間

これまで多くのゲストの皆さまとの出会いに支えられ、たくさんの物語を紡いできたディズニーホテル。

これまでのすべての出会いに感謝を込めて、これから先もディズニーホテルで過ごすすべての瞬間がかけがえのない想い出となることを願い、きらめきに包まれた特別な空間でゲストをお出迎えします。

東京ディズニーシー・ホテルミラコスタでは、東京ディズニーシー25周年のロゴやディズニーの仲間たちが描かれたホテルメインエントランスの装飾に加えて、船長のミッキーマウスが乗るガリオン船の彫刻には、やわらかな輝きのガーランドが飾られるなど館内を華やかに彩ります。

ジュビリーブルーで彩られた特別な空間では、これから紡がれる新たな物語の始まりを感じることができそうです。

東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテルでは開業以来、初めてホテルメインエントランスに装飾が施され、祝祭感あふれる1年に訪れたゲストをファンタジースプリングスの世界へいざないます。

※館内装飾の内容は、予告なく変更となる場合がございます。

※当面の間、東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテル敷地内には、東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテルにご宿泊のゲストのみお入りいただけます。

特別な1年を記念するオリジナルグッズ

東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ、東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテルに宿泊の方は、ジュビリーブルーの衣装に身を包んだディズニーの仲間たちが描かれたオリジナルデザインのカードキー＆キーケースを購入できます。

また、客室には滞在の記念にお持ち帰りいただけるデザインの異なる2種類のポストカードを1室につき2枚ずつご用意。

特別な滞在の想い出として手元に残すことができます。

カードキー＆キーケース（宿泊者限定）

料金：4,000円（1セット）

宿泊対象期間：2026年4月8日（水）チェックインから2027年4月1日（木）チェックアウトまで

キーケースは2つのホテルで共通のデザインです。

「ジュビリーブルー」の衣装を着たミッキーマウス、ミニーマウス、ドナルドダック、デイジーダック、グーフィー、プルート、チップ、デールといったディズニーの仲間たちが集合した華やかな絵柄となっています。

カードキーはホテルごとに異なるデザインが用意されています。

「東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ」のカードキーはミッキーマウス、ミニーマウスをはじめとするディズニーの仲間たちが集合し、「東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ」が中央に描かれたデザイン。

「東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテル」のカードキー＆キーケースは、カード下部には「Fantasy Springs Hotel」のロゴが入っています。

背景には東京ディズニーシーの名所があしらわれています。

※キーケースは、両ホテルとも共通のデザインです。

ポストカード（宿泊者限定）

各客室には、デザインの異なる2種類のポストカードが用意されています。

片方の絵柄は、対象のホテル（東京ディズニーシー・ミラコスタ、東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテル）で共通のデザインです。

25周年の特別な色「ジュビリーブルー」の衣装に身を包んだディズニーの仲間たちが勢揃いしています。

「東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ」はドナルドダックとデイジーダックのペアデザイン。

ジュビリーブルーの衣装を着て、楽しげにポーズをとる二人が描かれています。

「東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテル」グランドシャトーはミッキーマウスとミニーマウスのペアデザインです。

エレガントな飾り枠の中に、東京ディズニーシーの名所を背景にしたミッキーとミニーが描かれています。

高級感のある落ち着いたブルーの背景が特徴です

ファンタジーシャトーはチップとデールのペアデザイン。

大きな星を背景に、魔法の軌跡と共に元気に飛び跳ねるチップとデールの姿が描かれています。

※在庫状況により、期間中であっても品切れや販売終了となる場合があります。

※詳細情報は、東京ディズニーリゾート®・オフィシャルウェブサイト内の特設ページよりご確認ください。

これまでの感謝の想いを込めたスペシャルメニュー

東京ディズニーシー・ホテルミラコスタとディズニーアンバサダー®ホテルでは、2026年4月8日（水）から6月30日（火）の期間、東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”をテーマにしたスペシャルメニューを提供。

これまでの感謝の想いを込めたスペシャルメニューとともに、大切な人と一緒に特別なひとときを楽しむことができます。

※スペシャルメニューは、店舗によって提供期間が異なります。

東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ

オチェーアノ（地中海料理）では、ジュビリーブルーを表現したレモンのハニーバタートーストなど、祝祭気分を盛り上げる色鮮やかなメニューをブッフェ形式で提供。

シルクロードガーデン（中国料理）では、甘味と旨味が詰まったイセエビを使用した海鮮料理をはじめ、やわらかな牛フィレ肉をバジル香る葱生姜醤が引き立てるメイン料理など、贅沢な食材を使用した祝祭感あふれるディナーコースを用意します。

ベッラヴィスタ・ラウンジ（ロビーラウンジ）のグルメディナーコースでは、旬の食材を使った華やかな前菜や金目鯛を使ったリングイネをご用意しており、春の訪れと優雅な祝祭の雰囲気を感じることができます。

ディズニーアンバサダーホテル

エンパイア・グリル（カリフォルニア料理）では、特別な25周年の装いのミニーマウスのモチーフを添えた爽やかなムースグラッセのデザートが祝祭のひとときを華やかに彩るスペシャルディナーを提供。

セットのチャームのミニーマウスのデザインです。

また、エンパイア・グリル・シグネチャーディナーでは、国産牛サーロインをワイルドに焼き上げたエンパイア・グリルらしい豪快な一皿を堪能することができます。

ハイピリオン・ラウンジ（ロビーラウンジ）では、ジュビリーブルーのデザートやプティ・フールなどで、“スパークリング・ジュビリー”のきらめくような世界観を表現したプレミアムスウィーツセットを提供。

こちらはジュビリーブルーの衣装に身を包んだドナルドダックのオリジナルチャームが付きます。

※エンパイア・グリルのスペシャルディナーとシグネチャーディナーのオリジナルチャームは、同一のデザインです。

※エンパイア・グリルのスペシャルメニューは、5月20日（水）より内容を変更します。

※ハイピリオン・ラウンジのプレミアムスウィーツセットは、6月1日（月）より内容を変更し、7月17日（金）まで提供します。

※上記メニューにはオリジナルチャームが付きます。オリジナルチャームの提供は、なくなり次第終了します。

※プライオリティ・シーティング（レストランの優先案内の受付）が必要なメニューがございます。詳細は、東京ディズニーリゾート・オンライン予約・購入サイトを ご確認ください。

ディズニーホテルでもお祝い！

東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”の紹介でした。

© Disney

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post ディズニーホテルでもお祝い！東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー” appeared first on Dtimes.