2月27日（金）に公開される『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』。

その公開を記念して、昨年の大ヒット作『映画ドラえもん のび太の絵世界物語』が、2月21日（土）に地上波で初放送される。

©藤子プロ・小学館・テレビ朝日・シンエイ・ADK 2025

「映画ドラえもん45周年記念作品」として制作された『映画ドラえもん のび太の絵世界物語』は、“絵の中の世界”が舞台。

ドラえもんたちが“絵の世界”に飛び込み、そこで出会った不思議な少女・クレアらとともに幻の宝石をめぐって時空を超えた大冒険を繰り広げる、という完全オリジナルストーリーだ。

監督は『映画ドラえもん のび太の新・魔界大冒険 〜7人の魔法使い〜』（2007年）を手がけた寺本幸代。

鈴鹿央士、藤本美貴、サンドウィッチマンら豪華ゲスト声優たちが熱演したほか、あいみょんが書き下ろした主題歌『スケッチ』、挿入歌『君の夢を聞きながら、僕は笑えるアイデアを！』が物語をドラマチックに盛り上げた。

ドラえもんたちは絵の中の世界“アートリア公国”で幻の宝石の秘密を探るが、やがて公国に伝わる“世界滅亡”の伝説がよみがえってしまい、大ピンチに。はたして、のび太たちは伝説を打ち破り、世界を救えるのか？