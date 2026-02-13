◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック カーリング女子 予選リーグ デンマーク10-7日本(大会7日目/現地12日)

予選リーグ2戦目に挑んだ日本はデンマークに7-10で敗戦。初日は連敗スタートです。

第1エンド、不利な先攻でスタートし、幸先よく1点のスチールに成功。ところが続くエンドで2点を失うと、第3・4エンドと連続でスチールされて、1-4と劣勢になります。第5エンドも苦しい展開でしたが、スキップの吉村紗也香選手が中央のガードゾーンに残っていた日本のストーンを使いハウス内の相手ストーンをはじき出すなど、1点差に迫ります。

その後、互いに有利な後攻で2点を取り合うと、第8エンドはスチールに成功し、同点へ。6-6で迎えた第9エンドは相手には1点のみにとどめ、後攻で第10エンドを迎えます。運命の第10エンドは1点止まり。先攻から始まる延長戦は相手に3点を奪われ、敗れました。

初戦のスウェーデン戦に敗れていた日本は予選リーグ2連敗です。

【日本代表の予選リーグ結果＆日程】※日付は現地時間12日 ● 4−8 スウェーデン12日 ● 7−10 デンマーク14日 スイス14日 アメリカ15日 韓国16日 カナダ17日 イタリア18日 イギリス19日 中国