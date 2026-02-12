Á´ºâ»º8000Ëü±ß¤ò¼º¤Ã¤¿ÇÈßÑËü¾æ¿ÍÀ¸¡ª¾²¤¬È´¤±¡¢Å·°æ¤¬¿â¤ì²¼¤¬¤ëÇÑÎ¹´Û¤Ë¥Ê¥¼1¿Í¤ÇÊë¤é¤¹¤Î¤«
2·î12Æü¡ÊÌÚ¡ËÊüÁ÷¡Ö¥Ê¥¼¤½¤³¡©+ ¡Ú¿·³ã¡ÄÊø²õÀ£Á°¥Ü¥í¥Ü¥í㊙ÇÑÎ¹´Û¡õ9¡¦11¥Æ¥í¤Ç¿ÍÀ¸·ãÊÑ¡Û2»þ´ÖSP¡×¤ò¡ÖTVer¡×¡Ö¥Í¥Ã¥È¤â¥Æ¥ìÅì¡×¤Ç´ü´Ö¸ÂÄêÌµÎÁÇÛ¿®Ãæ¡ª
¡ÚÆ°²è¡ÛÁ´ºâ»º8000Ëü±ß¤ò¼º¤Ã¤¿ÇÈßÑËü¾æ¿ÍÀ¸¡ª¾²¤¬È´¤±¡¢Å·°æ¤¬¿â¤ì²¼¤¬¤ëÇÑÎ¹´Û¤Ë¥Ê¥¼1¿Í¤ÇÊë¤é¤¹¤Î¤«
¿·³ã¸©¤Î»³±ü¤Ë¡¢¾²¤¬È´¤±Å·°æ¤¬µà¤Á²Ì¤Æ¤¿¡Ö¥Ü¥í¥Ü¥í¤ÎÇÑÎ¹´Û¡×¤¬¡£¤«¤Ä¤Æ¤ÏÅìµþ¤Ç²ÈÂ²¤È¹¬¤»¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿77ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬¡¢¤Ê¤¼Á´ºâ»º8000Ëü±ß¤ò»È¤¤²Ì¤¿¤·¡¢°ì¿Í¤¤ê¤ÇÊø²õÀ£Á°¤Î½É¤Ë¿²Çñ¤Þ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¤½¤³¤Ë¤Ï¥ª¡¼¥×¥óÄ¾Á°¤Ëµ¯¤¤¿¤¢¤ëÈá·à¤È¡¢ºÆµ¯¤ò¤«¤±¤¿¡Ö¶Ã¤¤ÎÈëºö¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢2001Ç¯9·î11Æü¤Î¥¢¥á¥ê¥«Æ±»þÂ¿È¯¥Æ¥í¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¿ÍÀ¸¤¬·ãÊÑ¡ªNY¤«¤éÆÁÅç¤Î»³±ü¤Ø°Ü½»¤·¤¿½÷À¤Ë¤âÌ©Ãå¡£¤Þ¤¿ÎÙ¤Î²È¤Þ¤Ç5km¡¢É¸¹â1000m¤ÎÃÇ³³ÀäÊÉ¤ÇÊë¤é¤¹Ææ¤ÎÃËÀ¤Ê¤É¡¢²á¹ó¤Ê´Ä¶¤ÇÀ¸¤¤ëÈë¶¿Í¤¿¤Á¤ÎÇÈßÑËü¾æ¤Ê¿ÍÀ¸¥É¥é¥Þ¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹ ¡£
¡ÖTVer¡×¡Ö¥Í¥Ã¥È¤â¥Æ¥ìÅì¡×¤Ç¡ª
¡ÚMC¡Û
¥æ¡¼¥¹¥±¡¦¥µ¥ó¥¿¥Þ¥ê¥¢¡¢²ÃÆ£°½»Ò
¡Ú¥²¥¹¥È¡Û
²Ï¹ç°ê¿Í¡¢¿¹Àô
¡ÚÈÖÁÈ¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡Û
