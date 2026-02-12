Amazonでは毎日タイムセールを開催中。家電やガジェットだけでなく、日用品や食品など、あらゆるジャンルの製品がセール価格で販売されています。

愛飲している人には嬉しい生ビール製品も一部セール対象に。アサヒビールは「アサヒ スーパードライ 生ジョッキ缶」（340ml×24本）を15％オフの4,498円（税込）で販売しています。

生ジョッキ缶 スーパードライ アサヒ ビール340ml24本 【フルオープン 生ビール】 スーパードライ Amazon ポチップ ポチップ

1本あたりの価格は約187円（税込）となる計算です。特徴は、飲み口が大きく開き、蓋を開けるときめ細かい泡がわき出てくるフルオープンの「生ジョッキ缶」を採用している点。缶ビールなのに、まるでお店の生ジョッキのように楽しめるとしています。

人気のスーパードライがお得に買えるこのチャンスを、ぜひお見逃しなく！

スーパードライが1本187円！まとめ買いはAmazonタイムセールがお得

※この記事のリンクから商品を購⼊すると、売上の⼀部が販売プラットフォームからGetNavi webに還元されることがあります。

※価格などの表示内容は掲載時点のものです。在庫切れなどによって変更の可能性もありますので、詳細は商品ページを確認してください。

The post 1本あたり187円！アサヒスーパードライがAmazonタイムセールでお買い得 appeared first on GetNavi web ゲットナビ.