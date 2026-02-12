Image: Amazon

ノートPCで使うお助けアイテムをiPhoneにも。

MagSafe機能のおかげで、いろんなデバイスが背面に合体できるiPhone。写真や動画の保存用に、磁力でくっつくSSDがありますよね。SSDは確かに便利なのですが、データの出し入れをする以外にもっとアレコレできた方が良いのでは？

多機能なSSDをくっつけよう

ORICOの8-IN-1 USB-Cハブ「MG7」は、ポートだらけでとんでもなく拡張性があるSSDケース兼用のドッキングステーション。

よくコンピューター周りでポートを増やしたりSDカードを挿したりするアレが、iPhoneの裏にくっつきます。

やりすぎの8ポート

四角いボディーの側面には、ポートがたくさん。

4K@60HzのHDMI、撮影時にマイクも挿せる3.5mmオーディオジャック、SDカード、TFカード（microSD）、USB-C、USB-A、給電用USB-C（PD100W）、iPhone及びPCと通信するための接続用USB-C（PD100W）があります。

SSDは付属しないので、別途最大2TBまでのM.2（2230サイズ、NVMe接続）を買って中に装填します。ボディーを開いてバラす必要がありますが、簡単な作業なので問題ないでしょう。

データのバックアップや移動が多い人に

いつもならデスクの上で、ケーブルやメモリースティックを挿しまくるドッキングステーション。これがiPhoneに“収納”できたら助かる人は一定数いそうです。「どこにしまったっけ？」もなくなります。

SSDを装填すれば、高画質のProRes動画など重いデータを逃がすこともでき、デジカメや一眼レフのSDカードカードからもデータを移動できますね。

とにかくiPhoneに何でもくっつけたい人に。オレンジとシルバーのカラバリが選べます。

