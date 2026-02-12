iPhone裏にドッキングステーション。SSDを入れたらデータ保存も
ノートPCで使うお助けアイテムをiPhoneにも。
MagSafe機能のおかげで、いろんなデバイスが背面に合体できるiPhone。写真や動画の保存用に、磁力でくっつくSSDがありますよね。SSDは確かに便利なのですが、データの出し入れをする以外にもっとアレコレできた方が良いのでは？
多機能なSSDをくっつけよう
ORICOの8-IN-1 USB-Cハブ「MG7」は、ポートだらけでとんでもなく拡張性があるSSDケース兼用のドッキングステーション。
よくコンピューター周りでポートを増やしたりSDカードを挿したりするアレが、iPhoneの裏にくっつきます。
やりすぎの8ポート
四角いボディーの側面には、ポートがたくさん。
4K@60HzのHDMI、撮影時にマイクも挿せる3.5mmオーディオジャック、SDカード、TFカード（microSD）、USB-C、USB-A、給電用USB-C（PD100W）、iPhone及びPCと通信するための接続用USB-C（PD100W）があります。
SSDは付属しないので、別途最大2TBまでのM.2（2230サイズ、NVMe接続）を買って中に装填します。ボディーを開いてバラす必要がありますが、簡単な作業なので問題ないでしょう。
データのバックアップや移動が多い人に
いつもならデスクの上で、ケーブルやメモリースティックを挿しまくるドッキングステーション。これがiPhoneに“収納”できたら助かる人は一定数いそうです。「どこにしまったっけ？」もなくなります。
SSDを装填すれば、高画質のProRes動画など重いデータを逃がすこともでき、デジカメや一眼レフのSDカードカードからもデータを移動できますね。
とにかくiPhoneに何でもくっつけたい人に。オレンジとシルバーのカラバリが選べます。
Source: Amazon
