JR市ヶ谷駅から徒歩3分ほど。靖国通りから一本入った三番町エリアは、オフィスや学校、住宅が混在する落ち着いた街。ランチ時はビジネスパーソン、夜は近隣に住む人が静かに集まる大人の街という魅力もあります。

『スパイス欧風カレーPAIKAJI』

そんな場所に店を構える『スパイス欧風カレーPAIKAJI』は、石垣島にルーツを持つ店主が手がける欧風カレー×沖縄素材という少し珍しいスタイルのカレーを楽しめます。

南国のスパイス感を前面に出すのではなく、あくまで軸は欧風。そのうえで、島胡椒（ピパーツ）や島パインといった沖縄食材を隠し味として効かせているのが特徴です。

さてメニューを読むと、4日間かけて仕込むフォンについてや、香味野菜と肉をじっくり煮込む工程が丁寧に記されていて、料理への誠実さが伝わってきます。スパイスは強すぎず、辛さも控えめ。幅広い年代に受け入れられる理由がよくわかります。

お気に入りの「バーグカツカレー」1,600円。定番メニューでもあります

粗めの衣で揚げたハンバーグカツはサクサク、中は肉汁たっぷり。コク深いルーに、島パイン由来のほのかな酸味と甘みが重なり、後味は意外なほど軽やかです。

脇を固める副菜もこの店の楽しみのひとつ。紫キャベツのマリネや、島野菜を思わせる一品など、内容は日替わり、季節替わりで少しずつ変化するそう。カレーの合間に口に運ぶと、味がリセットされ、最後まで飽きずに食べ進められますよ。

とろとろの角煮がのった「ラフテーカレー」も絶品！［食楽web］

ボリューム満点なので、ランチはもちろん、オリジナルドリンクを合わせて夜にゆっくり味わうのもおすすめ。

丁寧に作られた料理と、やわらかな接客。確実に「また来たい」と思わせる安心感が、このお店の魅力です。

（撮影・文◎畠美奈子）

SHOP INFO

スパイス欧風カレー PAIKAJI

住：東京都千代田区三番町18-19 アルテビル三番町1F

営：11:30～15:00（月～土）、18:00～21:30（水～土）

休：日曜

https://www.instagram.com/paikaji_ichigaya/