2022年北京五輪を最後に現役引退

スノーボード男子ハーフパイプ（HP）で五輪金メダル3個のスーパースター、ショーン・ホワイトが日本時間12日、自身のインスタグラムを更新。ミラノ・コルティナ五輪のHP会場で滑る動画を公開すると、海外ファンに歓喜が広がった。

スーパースターが夢舞台に帰ってきた。2022年北京五輪を最後に現役は引退しており、選手としてではないが、ミラノ・コルティナ五輪の会場・リビーニョに降臨した。

オレンジと黒のウェアに身を包み、観客が入っていない会場で次々に高さのあるトリックをメーク。「2つのラン、有意義なものにしないとね 特別なものだったよ、ありがとう、NBCオリンピック」として実際の動画をインスタグラムに投稿すると、海外ファンからも歓喜の声が続出した。

「まだまだバリバリだな！」

「次の五輪に出場するのを楽しみにしてるよ、ショーン」

「レジェンド」

「信じられない」

「あなたがいなくて寂しいよ」

2018年平昌五輪では平野歩夢と死闘を演じたホワイト。米国のスノーボーダー、ライアン・ワーケンドルファーからは「年寄りにしちゃ悪くないな」とのコメントも寄せられていた。



（THE ANSWER編集部）