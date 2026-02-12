今日2月12日(木)は、西から高気圧に覆われ、西日本は晴れて気温が上がる一方、北陸から北は雨や雪で、東北や北海道の日本海側では吹雪く所もある見込みです。

西日本は広く晴れ

今日12日(木)は、西から張り出す高気圧に覆われて、沖縄や九州、四国を中心に朝から広く晴れる見込みです。中国、近畿、東海も午後は日差しがたっぷり届き、洗濯物の外干しや布団干しに良い一日になりそうです。朝晩と日中の気温差が大きくなりますので、調節しやすい服装でお過ごしください。

北陸から北は雨や雪

北陸では所々で雨や雪が降り、東北や北海道の日本海側では雪や雨に加え、ふぶくおそれがあります。視界が急に悪くなったり、路面が圧雪やシャーベット状になったりしますので、車の運転はいつもより速度を落として慎重に行ってください。積雪や吹雪の予報が出ている地域では、早めの買い物など外出の計画の見直しもおすすめします。

西日本は3月並みの陽気

最高気温は、関東から西で昨日11日(水)より高く、とくに西日本では3月並みの暖かさとなる所が多い見込みです。日中はコートがいらないほどの暖かさとなる所もありますが、朝晩は冷え込みますので、上着を用意しておくと安心です。雪や寒さの続く北日本へ移動される方は、現地の気温差を考えて寒さ対策をしっかり行ってください。