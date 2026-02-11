呉の水産祭りでカキ提供＆動物園は入園無料に！祝日に広島県内各地でイベント
祝日の11日、広島県内各地でイベント開かれ、呉市では地元の海の幸が集まる祭りに多くの人が訪れました。
■「豊島のサザエさんいかがですか～！」
呉市の蔵本通り一帯で開かれたのはこの時期恒例の水産祭りです。呉の魅力を発信しようと、漁協や飲食店がブースを並べ新鮮な海の幸を提供しました。
多くの人のお目当ては、苦境が伝えられるカキです。獲れたて新鮮なカキをその場で焼いて振る舞いました。
「すごくプリプリしていておいしいです。毎年続けられるように頑張ってほしい。応援しています」
他にもタコの天ぷらやサザエのツボ焼きなども並び、来場した約2万人が呉の味を楽しみました。
広島市安佐南区のヌマジ交通ミュージアムには、多くの親子連れが訪れました。ミニカーを使ってシートベルトの大切さを確認したほか、自転車に乗り、安全確認の方法を学びました。
■参加した男の子
「自転車のことが知れてうれしかった。自転車で左を走るようにしたい」
安佐動物公園は入園が無料に。雪の残る園内では、ペンギンが訪れた人を元気な姿でおもてなしです。
■来園者
「（子どもが）初めて動物園に来るので。動物園に来たいとずっと言っていたので、すごいリフレッシュになっていい休日になったと思う」
【2026年2月11日放送】