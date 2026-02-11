祝日の11日、広島県内各地でイベント開かれ、呉市では地元の海の幸が集まる祭りに多くの人が訪れました。



■「豊島のサザエさんいかがですか～！」



呉市の蔵本通り一帯で開かれたのはこの時期恒例の水産祭りです。呉の魅力を発信しようと、漁協や飲食店がブースを並べ新鮮な海の幸を提供しました。

多くの人のお目当ては、苦境が伝えられるカキです。獲れたて新鮮なカキをその場で焼いて振る舞いました。





■来場者「すごくプリプリしていておいしいです。毎年続けられるように頑張ってほしい。応援しています」他にもタコの天ぷらやサザエのツボ焼きなども並び、来場した約2万人が呉の味を楽しみました。広島市安佐南区のヌマジ交通ミュージアムには、多くの親子連れが訪れました。ミニカーを使ってシートベルトの大切さを確認したほか、自転車に乗り、安全確認の方法を学びました。■参加した男の子「自転車のことが知れてうれしかった。自転車で左を走るようにしたい」安佐動物公園は入園が無料に。雪の残る園内では、ペンギンが訪れた人を元気な姿でおもてなしです。■来園者「（子どもが）初めて動物園に来るので。動物園に来たいとずっと言っていたので、すごいリフレッシュになっていい休日になったと思う」【2026年2月11日放送】