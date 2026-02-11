【失われたつながり】「お母さんが辛かったのはわかってる。でも…」佳奈は父や伯父を悪者にし続けた母に電話をかけて…＜第10話まんが＞【2025年下半期BEST】

2025年下半期（7月〜12月）に『婦人公論.jp』で大きな反響を得た記事から、今あらためて読み直したい1本をお届けします。（初公開日：2025年12月27日）********大学進学を機に上京して都内で就職した45歳の高木佳奈さん。現在は東京で夫と子どもの家族3人暮らしです。両親は離婚していて、母から「離婚原因が父にあった」と聞いてからは父と距離を置いてきました。しかしある日、父に認知症の疑いがあると伯父から連絡が。父の施設探しを通して伯父一家と交流を深めた佳奈は、母が伯父たちを悪者にしていたと気づいて…

お母さんに奪われたもの

私は胸に引っかかっていることを伝えたくて、母に電話をかけました……。

↓↓↓​どういう意味？

お母さんが悪いっていうの？

母はしばらく黙り込みました。受話器越しに伝わるかすかに乱れた息づかいが、動揺を物語っていました。

それでも言葉は続かず、最後に吐き出すように……。

↓↓↓私だって思い出やつながりを奪われた苦しさもあるの！

それぞれの真実がある

それから数か月の時が経ちました…。

母、伯父一家、そして父--それぞれの立場に、それぞれの真実があることを知りました。

過去に縛られるのではなく、それを受け入れ赦すことが、私自身の未来へ進むための一歩なのだと感じました。

終わり