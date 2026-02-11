巨額脱税疑惑のチャウヌ、Netflixが主演ドラマの公開を強行？報道についてコメント発表

ボーイズグループASTROのメンバー兼俳優チャウヌが、200億ウォン（約21億円）規模の脱税疑惑の渦中にいるなか、主演ドラマ『ワンダーフールズ』の公開日について、Netflixがコメントした。

2月11日、Netflixの関係者は本サイト提携メディア『OSEN』に対し、「『ワンダーフールズ』は今年第2四半期に公開されるという情報だけが出ており、公開日が5月15日であることは確定していない」と述べ、「現在、公開日については引き続き議論中だ」と公式見解を示した。

同日、あるメディアは『ワンダーフールズ』がチャウヌの脱税疑惑とは無関係に5月15日に公開されると報じたが、Netflixは「事実ではない」とすぐに否定した。

先立って、チャウヌは2025年7月の入隊前、ソウル地方国税庁調査4局から脱税の疑いで強度の高い調査を受け、200億ウォンを超える追徴課税を通知された。これは、これまで韓国の芸能人に課された追徴金のうち、最高額に相当する。

国税庁は、チャウヌの母親が設立したA法人が所属事務所ファンタジオと業務委託契約を結んだものの、実質的な業務を行っていないペーパーカンパニーに該当すると判断した。チャウヌと母親が、所得税率が45％に達するため、実体のないA法人を設立し、所得を分配して所得税率より20％ポイント以上低い法人税率を適用させるという手口を使っていたと報じられている。

（写真＝Netflix）1枚目：チャウヌ

チャウヌ側は、200億ウォンを超える追徴金の通知を受けた後、国税庁の決定に不服を申し立て、「課税前適正審査」の結果を待っている。

なお、『ワンダーフールズ』は、終末論が勢いを増していた1999年、思いがけない出来事によって超能力を手に入れた地元の“ドジ”たちが、海城（ヘソン）市の平和を脅かす悪党に立ち向かう“超能力コメディアクションアドベンチャー”ドラマである。チャウヌは、連続失踪事件に疑問を抱く海城市特別採用公務員イ・ウンジョン役を演じる。

（記事提供＝OSEN）

◇チャウヌ プロフィール

1997年3月30日生まれ。韓国・京畿道出身。本名はイ・ドンミン。2014年に韓国で公開された映画『世界で一番いとしい君へ』で俳優デビューした。2016年に6人組ボーイズグループASTROのメンバーとして歌手デビュー。「顔天才」と呼ばれ、人気を博す。俳優としてドラマ『私のIDはカンナム美人』『新米史官ク・ヘリョン』『女神降臨』『ワンダフルワールド』などに出演している。