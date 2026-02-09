2026最新パケ買い！メリー『はじけるキャンディチョコ』女子ウケバレンタイン3選

バレンタインデーも、もう目前。フード／スイーツジャーナリストの中田ぷうさんと平岩理緒さんに、パッケージまでもときめくスイーツをセレクトしていただきました。

箱を開ける前からワクワクが始まり、食べ終わったあとも余韻が残る。贈る側も、贈られる側も笑顔になる、とびきり可愛い3品です♪

ロワゾーブルー｜洋菓子マウンテン

洋菓子マウンテン

「ロワゾーブルー」

3564円

賞味期限／発送日から冷蔵で2週間

注文／インターネット

https://suit-chocolate.com/brand/yougasimountain

バタフライピーの青に合わせて描かれた「幸せの青い鳥」。繊細さと上品さを味わう優雅なティータイムに。

世界大会〈ワールドチョコレートマスターズ〉日本人初優勝の水野直己氏による京都・福知山の人気店の美しい名品。幸せの青い鳥をパッケージに描き、バタフライピーを使った驚きの青いボンボンショコラ。青いチョコレートをかけた甘酸っぱい南国果実ランブータンは香り華やかで、ほかにない珍しい味わいを楽しめます。 平岩理緒さん

ミニキャビア｜ミュゼ・ドゥ・ショコラ・テオブロマ

ミュゼ・ドゥ・ショコラ・テオブロマ

「ミニキャビア」

5種5缶入り 3930円

賞味期限／発送日から約1カ月以上

注文／インターネット https://www.theobroma.co.jp/

外箱のシックさ、缶のビビッドな美しさ、チョコレートの粒の輝き。まるで芸術作品をいただくようなスイーツ。

初代から５代までの歴代のキャビアチョコレート缶をミニサイズでアソートにしたスペシャルセット。ミルク、いちご、キャラメル、ホワイト、ダークの5つのシリアル入りチョコのフレーバーが楽しめます。パッケージに描かれているカラフルで美しい絵は、画家の樋上公実子さんによるチョウザメの愛の物語です。 平岩理緒さん

はじけるキャンディチョコレート。アソートメント缶｜メリーチョコレート

メリーチョコレート

「はじけるキャンディチョコレート。アソートメント缶」

5種18個入り 1944円

賞味期限／製造日から120日

注文／インターネット https://lotte-shop.jp/shop/brand/mary

あめがパチパチッとはじける食感のチョコを味わったあとは、レトロさがいとしい缶を長く楽しめて二度うれしい！

かわいくてかわいくて、初代が出た2020 年からファンです。毎年コンプリート買いをしています。中のはじけるキャンディチョコレートも昔から大好きで、わざわざ東京駅に買いに行っていたほど。チョコを食べ終わっ たあとの缶は、アクセサリーやガジェット類を入れる〈整理箱〉として愛用しています。 中田ぷうさん

どれもお取り寄せ可能です。心ときめくスイーツをぜひチェックしてみてください♪

（『オレンジページ』2026年2月2日号より）

推薦してくれたのは……

中田ぷうさん

フードジャーナリスト、お菓子缶研究家。お菓子缶を偏愛すること50 年。『素晴らしきレトロケーキの世界』 （光文社）を出版予定。

平岩理緒さん

スイーツ情報サイト「幸せのケーキ共和国」を主宰するスイーツジャーナリスト。1カ月に試食するスイーツはなんと200種類以上！