2026最新パケ買い！メリー『はじけるキャンディチョコ』女子ウケバレンタイン3選
バレンタインデーも、もう目前。フード／スイーツジャーナリストの中田ぷうさんと平岩理緒さんに、パッケージまでもときめくスイーツをセレクトしていただきました。
箱を開ける前からワクワクが始まり、食べ終わったあとも余韻が残る。贈る側も、贈られる側も笑顔になる、とびきり可愛い3品です♪
ロワゾーブルー｜洋菓子マウンテン
バタフライピーの青に合わせて描かれた「幸せの青い鳥」。繊細さと上品さを味わう優雅なティータイムに。
ミニキャビア｜ミュゼ・ドゥ・ショコラ・テオブロマ
外箱のシックさ、缶のビビッドな美しさ、チョコレートの粒の輝き。まるで芸術作品をいただくようなスイーツ。
はじけるキャンディチョコレート。アソートメント缶｜メリーチョコレート
あめがパチパチッとはじける食感のチョコを味わったあとは、レトロさがいとしい缶を長く楽しめて二度うれしい！
どれもお取り寄せ可能です。心ときめくスイーツをぜひチェックしてみてください♪
（『オレンジページ』2026年2月2日号より）
推薦してくれたのは……
中田ぷうさん
フードジャーナリスト、お菓子缶研究家。お菓子缶を偏愛すること50 年。『素晴らしきレトロケーキの世界』 （光文社）を出版予定。
平岩理緒さん
スイーツ情報サイト「幸せのケーキ共和国」を主宰するスイーツジャーナリスト。1カ月に試食するスイーツはなんと200種類以上！