平昌で金のザギトワと銀のメドベージェワ

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートは団体戦を終え、日本が2大会連続の銀メダルを獲得した。一方、2018年の平昌五輪で大活躍したロシア選手たちの“現在”に母国のファンが喝采を送っている。

平昌大会の金メダリスト、アリーナ・ザギトワ（ロシア）は雑誌「VOICE」の表紙を飾ったようで、同誌のインスタグラムで実際の画像が公開された。上下ピンクのタイトなへそ出し衣装でポーズ。黒のロングヘア、メイクも大人っぽい。モデルとしてバッチリ決まっている。秋田犬保存会から贈られた愛犬「マサル」でも話題になった。

母国ファンから「なんて美しい色合い」「美しく、優しい花のようだ」「好きなスケーターが表紙に」「妻になってくれ」「本当に素晴らしいスタイルだ」「なんて素晴らしい贈り物でしょう」などの声が集まっている。

また、平昌大会の女子シングル銀メダリストで、「美少女戦士セーラームーン」など日本のアニメ好きとしても知られるエフゲニア・メドベージェワも、自身のインスタグラムで26歳となった妖艶な姿を見せている。独特なスタイルの前髪でたたずみ、高級そうな紫の革ジャケットをまとった姿を公開した。

これにはロシア語を中心に「クイーン」「ゴージャス」「冬季オリンピックにあなたがいてくれたらよかったのに！」「ただただ美しい」「最高に素敵な装い」「エレガント」と賛辞が並んだ。



（THE ANSWER編集部）