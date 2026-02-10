【70代母の彼氏とついにご対面！？】70代の母が恋愛に夢中。娘として心配は絶えないけど…私が気にしすぎなの？【第９話まんが】【2025年下半期BEST】

2025年下半期（7月〜12月）に『婦人公論.jp』で大きな反響を得た記事から、今あらためて読み直したい1本をお届けします。（初公開日：2025年9月12日）*****心身ともに健康なシニア世代が増える中、70代以降に人生を共に歩むパートナーと出会う人も。72歳の小林愛子さんは、10年前に夫に先立たれて現在はひとり暮らし。友人に勧められて行ったオープンカレッジで、73歳の徳田さんと出会います。徳田さんは3年前に妻を亡くしており、自分と似た境遇に親近感を覚えた愛子さん。物腰柔らかな彼に惹かれていき、お付き合いすることに。交際から3ヵ月が経った頃、徳田さんから同棲の提案が。大反対する娘・恵子からみた母の姿とは…

交際相手と再婚にも前向きな母…

前話からの続き。

私は恵子。母・愛子の恋愛事情に悩まされています。

夫は思ったより賛成寄りの意見で少し驚きました。自分の親ではないから簡単に言えるのかもしれません。そこへ娘が話に入ってきて――。

お母さん古くない？

生前の夫は社長として会社を経営し、私たちは不自由のない暮らしをしていました。

けれど、夜の付き合いが多く、女性の影もどこかに感じていたのです。

娘の意見には一理あるような気がして、少し考えてしまいました…。

数日後、母から電話がありました。最近、私が徳田さんとのお付き合いについて何か言うのを母が嫌がっているのか、母から電話をもらうことはめったにありません。

お見舞いだなんて何か思惑が…

母は、何かを覚悟したような真っ直ぐな目で、私に話を切り出してきたのです。

第10話へ続く。