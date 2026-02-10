½©¼ÄµÜ¤µ¤Þ¡¡À¤³¦¿ÌÙþ¤Î¡Ö¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥óÊ¸½ñ¡×¤Ë¤ªÌ¾Á°¤¬¡Ä¹Ä¼¼¤Ë¤â¿¤Ó¤Æ¤¤¤¿¡ÖËâ¼ê¤ÎÆâÍÆ¡×
¼ã¤¸¦µæ¼Ô¤é¤È¡¢»þ¤ËÀìÌçÅª¤ÊÍÑ¸ì¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤éº©ÃÌ¤µ¤ì¤ë½©¼ÄµÜ¤µ¤Þ¤Èµª»Ò¤µ¤Þ¡£
2·î3Æü¡¢¡ÖÂè22²óÆüËÜ³Ø½Ñ¿¶¶½²ñ¾ÞÊÂ¤Ó¤ËÆüËÜ³Ø»Î±¡³Ø½Ñ¾©Îå¾Þ¡×¼ø¾Þ¼°¤Ë¤´½ÐÀÊ¡£¼°Åµ¸å¤ÎµÇ°Ãã²ñ¤Ç¤Ï¡¢¼õ¾Þ¼Ô¤Î¸¦µæ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ª¤ò·¹¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£µÜÆâÄ£´Ø·¸¼Ô¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡ÖºÇ¶á¤ªÈè¤ì¤Î¤´ÍÍ»Ò¤È°ìÉô¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎµÇ°Ãã²ñ¤Ç¤Ï¡¢½©¼ÄµÜ¤µ¤Þ¤Ï»þ¤Ë¾Ð´é¤ò¸«¤»¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë³Ú¤·¤½¤¦¤Ê¤´É½¾ð¤Çº©ÃÌ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡×
½©¼ÄµÜ¤´É×ºÊ¤¬¸¦µæ¼Ô¤òÎå¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î»ÊË¡¾Ê¤¬1·îËö¤Ë¸ø³«¤·¤¿¡Ö¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥óÊ¸½ñ¡×¤ò½ä¤Ã¤Æ¡¢À¤³¦¤ËÂç¤¤ÊÇÈÌæ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ì¾¾Î¤ÎÍ³Íè¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÂçÉÙ¹ë¡¢¥¸¥§¥Õ¥ê¡¼¡¦¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë»ö·ï¤À¡£Æ±»á¤Ï¡¢2000Ç¯Âå¤Ï¤¸¤á¤Ë¶âÍ»³¦¤ÇÂæÆ¬¤·¤¿Åê»ñ²È¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¹ñºÝ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î»³ÅÄÉÒ¹°¤µ¤ó¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡Ö¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤Ï¡¢2008Ç¯¤Ë¥Õ¥í¥ê¥À½£¤Ç¡¢»ùÆ¸Çã½Õ¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ¡¦ÍºáÈ½·è¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¤¬¡¢»ÊË¡¼è°ú¤Ë±þ¤¸¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¸º·º¤µ¤ì¡¢13¥«·î¤Ç¼áÊü¡£¤½¤Î¸å2019Ç¯¤Ë¡¢10ÂåÁ°È¾¤ò´Þ¤à¾¯½÷¿ô½½¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ëÀÅª¿Í¿ÈÇäÇã¤È¤¤¤¦Ï¢Ë®Ë¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
FBI¡ÊÏ¢Ë®ÁÜºº¶É¡Ë¤ÎÁÜºº¤Î²áÄø¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ä¥¯¥ê¥ó¥È¥ó¸µÂçÅýÎÎ¤È¤¤¤Ã¤¿ÊÆÀ¯³¦¤ÎÂçÊª¤«¤é¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥ÈÁÏ¶È¼Ô¤Î¥Ó¥ë¡¦¥²¥¤¥Ä»á¤È¤¤¤Ã¤¿´ë¶È²È¡¢±Ñ¹ñ¤Î¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¹ñ²¦¤ÎÄï¡¦¥¢¥ó¥É¥ë¡¼¸µ²¦»Ò¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¹ÈÏ¤Ê¸òÍ§´Ø·¸¤¬È½ÌÀ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×
¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤Ï2019Ç¯8·î¤Ë¹´ÃÖ½ê¤Ç¼«»à¡£Èà¤¬Çã½Õ¤ò°¶Àû¤·¤¿ÃøÌ¾¿Í¤Î¡Ö¸ÜµÒ¥ê¥¹¥È¡×¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¸ýÉõ¤¸¤Ë»¦¤µ¤ì¤¿¡½¤È¤¤¤¦±¢ËÅÏÀ¤¬ÊÆ¹ñÆâ¤Ë¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¥¢¥ó¥É¥ë¡¼¸µ²¦»Ò¤â»ùÆ¸µÔÂÔ¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿µ¿ÏÇ¤«¤é¹ñÌ±¤«¤éÌÔÎõ¤ÊÈãÈ½¤ò¼õ¤±¡¢ºòÇ¯10·î¡¢±Ñ²¦¼¼¤«¤é¡Ö²¦»Ò¡×¤Î¾Î¹æ¤ò¤Ï¤¯Ã¥¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ1·îËö¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿ËÄÂç¤ÊÊ¸½ñ¤Ï¡¢À¤³¦¤Ëµ¿ÏÇ¤Î²Ð¤ÎÊ´¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡Ö¥È¥é¥ó¥×»á¤ÏºòÇ¯11·î¤Ëµ¡Ì©»ØÄê¤ò½ü¤¯Ê¸½ñ¤ò¸ø³«¤¹¤ë¡Ø¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥óÊ¸½ñÆ©ÌÀ²½Ë¡¡Ù¤Ë½ðÌ¾¡¢¤½¤ì¤Ë½¾¤Ã¤ÆÃÊ³¬Åª¤Ë»ñÎÁ¤¬¸øÉ½¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£1·îËö¡¢»ÊË¡¾Ê¤Ï300ËüÅÀ¤òÄ¶¤¨¤ëÊ¸½ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î»ñÎÁ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤Î¥á¥Ã¥Æ=¥Þ¥ê¥Ã¥È²¦ÂÀ»ÒÈÞ¤È¤Î¸òÎ®¤âÉâ¾å¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤¬ÂçÁû¤®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦»³ÅÄ¤µ¤ó¡Ë
¢£¡È¶¨ÎÏ¼Ô¸õÊä¡É¤È¤·¤Æ¿¤Ó¤Æ¤¤¤¿Ëâ¼ê
¤½¤·¤ÆËÜ»ï¤ÏÊ¸½ñ¤ÎÃæ¤Ë¡ÔCHICKEN the Movie¡¤LLC Business Plan¡Õ¤È¤¤¤¦½½¿ôÇ¯°Ê¾åÁ°¤ËºîÀ®¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÈ¯¸«¡£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î»Ù±ç¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¸õÊä¼Ô¥ê¥¹¥È¤ÎÃæ¤Ë¡¢¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¹ñ²¦¤ä¥¸¥ß¡¼¡¦¥«¡¼¥¿¡¼¸µÊÆ¹ñÂçÅýÎÎ¤ÈÊÂ¤Ó¡¢¡ÖDr. Akishino Fumihito¡×¤È¡¢¤Ê¤ó¤È½©¼ÄµÜ¤µ¤Þ¤Î¤ªÌ¾Á°¤¬µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö¤³¤ì¤Ï¡¢¥Ë¥ï¥È¥ê¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¸¦µæ¤ä³Ø½ÑÅª¤Ê¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤òÀ©ºî¤¹¤ë´ë²è½ñ¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£»ñ¶â359Ëü¥É¥ë¡Ê¸½ºß¤Î¥ì¡¼¥È¤ÇÌó5²¯6ÀéËü±ß¡Ë¤Î½Ð»ñ¤òµá¤á¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤ËÄó½Ð¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
½©¼ÄµÜ¤µ¤Þ¤ÏÊ¬»ÒÀ¸Êª³Ø¼Ô¡¢²È¶Ù¸¦µæ¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¡È¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼ÂÐ¾Ý¼Ô¡É¤ÈµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¼Â¸½À¤¬µ¿¤ï¤·¤¤´ë²è¤Ç¤¹¤·¡¢½©¼ÄµÜ¤µ¤Þ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤È¤ó¤ÀÌÂÏÇ¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¤½¤â¤½¤â¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤Î°ìÏ¢¤Î»ö·ï¤äµ¿ÏÇ¤È°ì¸«´Ø·¸¤¬ÉÔÌÀ¤ÊÊ¸½ñ¤Þ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Æ©ÌÀ²½Ë¡¤Ë¤è¤ê»ÊË¡¾Ê¤ÇÁªÊÌ¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÍýÍ³¤À¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦»³ÅÄ¤µ¤ó¡Ë
¥Ê¥Þ¥º¤Ê¤É¤ÎµûÎà¤Î¸¦µæ¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¥Ë¥ï¥È¥ê¤ò¤Ï¤¸¤áÇÏ¤äµí¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¿Í´Ö¤È¶¦Â¸¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤òÃµµæ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿½©¼ÄµÜ¤µ¤Þ¡£âÃ»Ò¤µ¤ó·ëº§ÁûÆ°¤ÎµÕÉ÷¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿µª»Ò¤µ¤Þ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¾×·âÅª¤Ê»ö¼Â¤À¤í¤¦¡£
¡Ö½©¼ÄµÜ¤µ¤Þ¤Ï¡¢¤´¼«¿È¤Î¸¦µæ¤ò¤´¸øÌ³¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤±¤ë¤´³èÆ°¤â¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤ËÄó½Ð¤µ¤ì¤¿»ñÎÁ¤Ë¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿ÅÂ²¼¤Î³Ø½ÑÅª¤Ê¤´³èÆ°¤ò¾ÜºÙ¤ËÄ´¤Ù¾å¤²¤Æ¤¤¤ëº¯À×¤¬±®¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ëÈÈºá¹Ô°Ù¤Îµ¿ÏÇ¤¬µó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤È¸¦µæ³èÆ°¤¬·ë¤Ó¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¡¢½©¼ÄµÜ¤µ¤Þ¤âµª»Ò¤µ¤Þ¤â¤ª¿´¤òÄË¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ï¤º¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¹Ä»Ì²È¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¡¢±Æ¶Á¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦µÜÆâÄ£´Ø·¸¼Ô¡Ë
À¤³¦³Æ¹ñ¤ÇÁûÆ°¤ò´¬¤µ¯¤³¤¹¡Ö½¹Ê¹Ê¸½ñ¡×¤ËÌ¾Á°¤¬¡Ä¡ÄØ³Á³¤È¤µ¤ì¤ë½©¼ÄµÜ¤µ¤Þ¤Èµª»Ò¤µ¤Þ¤ÎÍ«Ìå¤Ï¿¼¤Þ¤ë¤Ð¤«¤ê¤À¡£