¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ï£¹Æü¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò£±£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¹âÌÚÈþÈÁ¡Ê£Ô£Ï£Ë£É£Ï¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤Ï1Ê¬£±£³ÉÃ£¹£µ¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡¸ÞÎØÄÌ»»¤Ç£¸¸ÄÌÜ¤Î¥á¥À¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ëÊÔ½¸Éô¡Ë
¡¡¹âÌÚ¤ÏÁ°²óËÌµþ¸ÞÎØ¤ÎÆ±¼ïÌÜ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£²ó¤ÏºÇ½ª£±£µÁÈ¤Ç¤Î¥ì¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¡£Æ±¤¸ÁÈ¤Î¥æ¥Ã¥¿¡¦¥ì¡¼¥ë¥À¥à¡Ê¥ª¥é¥ó¥À¡Ë¤¬²÷Ä´¤ËÈô¤Ð¤·¡¢¶â¥á¥À¥ë¤À¤Ã¤¿¡£¥¹¥±¡¼¥È·¤¤Î¥Ö¥ì¡¼¥É¤Ç»î¹Ôºø¸í¤òÂ³¤±¤¿¹âÌÚ¤ÏÏ¢ÇÆ¤Ê¤é¤º¤â¡¢£³°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¼ïÌÜ¤Ç¤Ï£³Âç²ñÏ¢Â³¤Î¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡»³ÅÄÍü±û¡ÊÄ¾ÉÙ¾¦»ö¡Ë¤Ï£±Ê¬£±£µÉÃ£±£¶¤Ç£·°Ì¡¢µÈÅÄÀãÇµ¡Ê¼÷¹¡Ë¤Ï£±Ê¬£±£¶ÉÃ£±£±¤Ç£±£¶°Ì¤À¤Ã¤¿¡£