¡Ö¤Ê¤ê¤Õ¤ê¹½¤ï¤ÌÌÏÊï¡×¤³¤½¡¢µæ¶Ë¤ÎÀ¸Â¸ÀïÎ¬¤À¤Ã¤¿¡©
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡Ö¥®¥º¥â¡¼¥É¡¦¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¥ó¡×¨¡¨¡¤¹¤³¤·Á°¤Îº£Æü¤Ã¤Æ¡¢²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡©Ì¤Íè¤«¤é´Ñ»¡¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢²û¤«¤·¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°Õ³°¤ÊÈ¯¸«¤À¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
2021Ç¯2·î¡¢¡Ö¤Í¤§Instagram¤µ¤ó¡¢TikTok¤Î¿¿»÷¤·¤Æ¤É¤³¤Ë¸þ¤«¤¦¤Î¡©¡×¤ò·ÇºÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤Îº¢¤ÎInstagram¡¢Åö»þ¤ÏTikTok¤äÂ¾¤ÎSNS¤ò¿¿»÷¤Æ¤¤¤ë¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¼Ì¿¿¶¦ÍSNS¤È¤·¤Æ¤Î¸ÄÀ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¤ó¤À¤Ç¿êÂà¤¹¤ëµ¤ÇÛ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤É¤³¤í¤«Threads¤ÎÍøÍÑ¼Ô¿ô¤¬¿¤Ó¡¢¡ÖTwitter¡ÊX¡ËÅª¤Ê¸òÎ®¡×¤Þ¤Ç¤âµÛ¼ý¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
TikTok¤ò»È¤¤¤¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢Instagram¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ê¤é¤Þ¤¢¤¤¤¤¤«¤â¡¢¤È¤¤¤¦¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¥Ë¡¼¥º¤ò¸«È´¤¤¤¿À¸Â¸ÀïÎ¬¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
º£Æü¤Îµ»ö¡§¤Í¤§Instagram¤µ¤ó¡¢TikTok¤Î¿¿»÷¤·¤Æ¤É¤³¤Ë¸þ¤«¤¦¤Î¡©
·ÇºÜÆü¡§2021Ç¯2·î8Æü
Ãø¼Ô¡§ Victoria Song - Gizmodo US¡Î¸¶Ê¸¡Ï¡Ê Rina Fukazu ¡Ë
¡Ê°Ê²¼¡¢¸µµ»ö¤òºÆÊÔ½¸¤Î¤¦¤¨·ÇºÜ¤·¤Þ¤¹¡Ë
¡ÖTikTok 2.0¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¡ª¡×
¥ê¡¼¥ëµ¡Ç½¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°µ¡Ç½¤Î³È½¼¤Ë¤âÃíÎÏ¤·¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥§¡¼¥¹¤ÎºÆÊÔÀ®¤ò¿ë¤²¤¿Instagram¡£ÀèÆü¤Ë¤Ï¿·¤·¤¤¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Îµ¡Ç½¤ò³«È¯Ãæ¤«¡Ä¤È¤¤¤¦ÏÃÂê¤â½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°ìÏ¢¤ÎÎ®¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤ÆÊÆGizmodo¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎVictoria Song¤¬¡ÖÂ¾¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Æ¤âÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡© ¡×¤È¥ª¥Ô¥Ë¥ª¥ó¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤Þ¤ËInstagram¤Î¥ê¡¼¥ë¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¤â¤Î¤ò¡¢¿ÆÍ§¤ÈDM¤Ç¥·¥§¥¢¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤«¤ï¤¤¤¤¤ï¤ó¤³¤Ë¡¢ÌÜ¿·¤·¤¤¥¹¥¥ó¥±¥¢ÊýË¡¡¢¾Ð¤¨¤ëÆ°²è¤Ê¤É¤Ê¤É¡Ä¡£¤¿¤À·èÄêÅª¤Ë»ÄÇ°¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤É¤ì¤â´û»ë´¶¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡£¤½¤¦¡¢TikTok¤Ç¡Ä¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡Ö¤½¤ì¡¢¤â¤¦¸«¤¿¤è¡×¤È²¿½½²ó¤â¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¸þ¤³¤¦¤â¥·¥§¥¢¤·¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ï¤º¡£¤à¤·¤íÈà½÷¤ÎÇ¾Æâ¤¬¤Þ¤À¥Í¥Ã¥ÈÄÒ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤ÏÎÉ¤¤¤Ê¡¢¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¡¢¤³¤ì¤Ã¤Æ·ë¶É¥æ¡¼¥¶¡¼Â¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢TikTok¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È´èÄ¥¤ê¤¹¤®¤Æ¤¤¤ëInstagram¤ÎÌäÂê¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Instagram¤Ï¸½ºß¡¢ºÇ¿·¡Ê¤«¤ÄºÇ°¤Ê¡Ëµ¡Ç½¤È¤·¤Æ¡ÖVertical Instagram Stories¡×¤ò³«È¯Ãæ¤È±½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï½¾Íè¤Î¤è¤¦¤Ë¥¿¥Ã¥×¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢TikTok¤Î¤è¤¦¤Ë¾å²¼¤Ë¥¹¥ï¥¤¥×¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÁàºî¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£Alessandro Paluzzi»á¤¬È¯¸«¤·¤¿¤³¤È¤ò¥Ä¥¤¡¼¥È¤·¡¢¤½¤Î¸åInstagram¤Ï¡Ö½é´ü¤Î¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¡×¤Ç¤¢¤ë¤ÈTechCrunch¤Î¼èºà¤Ë²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½»þÅÀ¤Ç°ìÈÌ¸þ¤±¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
·ë¶É¤Î¤È¤³¤í¡¢Instagram¤Ï¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤òSnapchat¤«¤é¡¢¤½¤·¤Æ¥ê¡¼¥ë¤òTikTok¤«¤é¼Ú¤ê¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¡Ê¥ê¡¼¥ë¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢Instagram¤Ï¸¡º÷²èÌÌ¥È¥Ã¥×¤Ë¤·¤Æ°ìÀ¸·üÌ¿ÉáµÚ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¸«¤Ê¤¤¤Õ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï»ä¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡Ä?¡Ë¡£¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯Ãæ¤ËTikTok¤¬ÇúÈ¯Åª¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¤³¤È¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢²¿¤«¤·¤è¤¦¤È¾Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢Instagram¤Ë¤ÏInstagram¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤ê¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤äÊØÍø¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÀ½ÉÊ¤ò±ÜÍ÷¤·¤¿¤ê¡¢´ãÊ¡¤Ê¼Ì¿¿¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤ê¡¢Í§Ã£¤È¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤·¤¿¤ê¡¢ÍÌ¾¿Í¤Î¥´¥·¥Ã¥×¤ò¸¡º÷¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Õ¥£¡¼¥É¤Ï»þ¤Ë¸·Áª¤µ¤ì¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¤½¤Î¤¿¤á¤À¤Ê¤ÈÆ±»þ¤ËÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥á¥¤¥ó¤Î¥Õ¥£¡¼¥É¤ò¤´¤Á¤ã¤´¤Á¤ã¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢µ¤·Ú¤Ë¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ÊÆ°²è¤ä¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤·¤¿¤ê¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â24»þ´Ö¸å¤Ë¤Ï¾Ã¤¨¤ë¤«¤é¤È¼«Ê¬¤òÇ¼ÆÀ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤·¤¿Instagram¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î"¶¯¤ß"¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢ÌµÍý¤·¤ÆTikTok¤Î¿¿»÷¤ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤ò¤É¤¦»È¤¤Ê¬¤±¤ë¤«¤Ï¿Í¤Ë¤è¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð»ä¤Ï¥É¥Ã¤ÈÈè¤ì¤Æ²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤Ë¡¢¤è¤¯1Ê¬°ÊÆâ¤Ç´°Î»¤¹¤ëTikTokÆ°²è¤ò¸«¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£Èè¤ì¤¿Ç¾¤ËÍ¿¤¨¤ë¥¸¥ã¥ó¥¯¥Õ¡¼¥É¤ß¤¿¤¤¤Ë¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï³Ú¤·¤¯¤ÆÃæÆÇÀ¤Î¤¢¤ëÆ°²è¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢TikTok¤â¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤È¤·¤Æ´°àú¤Ê¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡ÖÂ³¤¤ÏInstagram¤Ç¡×¤È¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤òÍ¶Æ³¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤«¤±¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÎÁÍý¡¢¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¡¢¥¹¥¥ó¥±¥¢¡¢¤½¤ÎÂ¾¤¢¤é¤æ¤ë¥¿¥¤¥×¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤¬¡¢¸Ä¿Í¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤ËÉ¬¤º¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Û¤ÉInstagram¤Ø¤Î¥ê¥ó¥¯¥Ú¡¼¥¸¤òÅ½¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ø¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È´ë²è¤Ç¹ðÃÎ¤ÏTikTok¡¢¾ÜºÙ¤ÏInstagram¤Ø¤È¤¤¤¦¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤¼¤«¡© ¤¿¤·¤«¤Ë1Ê¬°ÊÆâ¤ËÆ°²è¤ò¤ª¤µ¤á¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ï¤º¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Instagram¤ÎÊý¤¬¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤Î¤¬´ÊÃ±¤À¤«¤é¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Åê¹Æ¤¹¤ë¤È¤¤Ë¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¾ðÊó¤òºÜ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Îã¤¨¤ÐÎÁÍý·Ï¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ê¤é¥ì¥·¥Ô¾ðÊó¤òInstagram¤ËºÜ¤»¤¿¤ê¡¢¥³¥Ä¤ò¾Ü¤·¤¯ÀâÌÀ¤·¤¿¤ê¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Instagram¤äYouTube¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò°ìÉô¸«¤»¤ë¤È¤¤¤¦·Á¤ÇTikTok¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£TikTok¤Î¥³¥¢¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¿©Íß¤ò¤½¤½¤ê¡¢Â¾¤Î¾ì½ê¤ËÁ÷¤ë¤³¤È¤À¤È¤¤¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤â¤·¤â¡¢Instagram¤¬TikTok 2.0¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤¹¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£TikTokÉ÷¤Î¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Îµ¡Ç½¤Ç¤¢¤ë¥ê¡¼¥ë¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢È¾Ê¬¤¬TikTok¤Î¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤â¤¦È¾Ê¬¤ÏInstagram¤ÎÄ¹½ê¤È¤Ï¤«¤±Î¥¤ì¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á³Ú¤·¤ß¤Å¤é¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£IGTV¤À¤Ã¤Æ¡¢ÆâÍÆ¤ÎÇ»¤¤Æ°²è¤òÃµ¤¹¾ì½ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ê¤½¤ì¤ÏYouTube¤ÎÌò³ä¡Ë¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤·¤¿¤éÂ¿¾¯¤Î°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ºòÇ¯11·î¡¢Instagram¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥§¡¼¥¹¤òºÆÊÔÀ®¤·¡¢¥Û¡¼¥à²èÌÌ¤«¤é¥ê¡¼¥ë¤È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°µ¡Ç½¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤ä¤¹¤¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¥ê¡¼¥ë¤ÏÅê¹ÆºîÀ®¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤òÃÖ¤´¹¤¨¡¢¥·¥ç¥Ã¥×¤Ï¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¥¿¥Ö¤òÃÖ¤´¹¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¢¥×¥ê¤Î»È¤¤Êý¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤·¤¿¤é¡¢¤³¤ì¤Ï´°Á´¤Ëº¤ÏÇ¤¹¤ëºÆÊÔÀ®¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤â¤Ã¤È¥ê¡¼¥ë¤ò»È¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¤¤¤¦°Õ¿Þ¤¬¡¢Instagram¤Î´ûÂ¸¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¾ì¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤Å¤é¤¯¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Î¢ÌÜ¤Î¹ÔÆ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¤â¡¢Æ±¼Ò¤ÎÉ¬»à¤µ¤¬Þú¤ß½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£TikTok¤ÎÀ®¸ù¤ËÃÙ¤ì¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤È·üÌ¿¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤Æ¡¢¼«¼Ò¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ÎÎÉ¤µ¤ò¸«¼º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Instagram¤«¤éTikTok¤Ë·²¤¬¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤âTikTok¤¬¤½¤Î¶¯¤ß¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡£¤â¤Ï¤ä¡¢»ä¤¿¤Á¤¬Ãç´Ö¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤¯¤¤¤è¤¦¤Í¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Instagram¤â¤³¤Î¸ÀÍÕ¤òº£É¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â...¤È¤¹¤é»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ï¥¤¥ë¥É¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Instagram¤ÈTikTok¡¢¤³¤Î¤Õ¤¿¤Ä¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¶¦Â¸¤Ç¤¡¢°ìÊý¤Î¿Íµ¤¤¬Â¾Êý¤Î¿Íµ¤¤òË¸¤²¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡© ¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ï¡¢°ì¤Ä¤ÎÂç¤¤Ê¥á¥¬¥¢¥×¥ê¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤¤È¹Í¤¨¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¤â¤¦Facebook¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤·¡¢Instagram¤â¤¢¤¨¤Æ·ù¤ï¤ì¼Ô¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¤Ç¡¢¤È»×¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£
