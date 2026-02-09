グラビアアイドル・コスプレイヤーとして活躍するあまつまりなさんの5冊目となる写真集が、2026年3月13日に光文社からリリース。誌面カットが公開されました。リアルとフィクションの境界で揺れる過去最高にセクシーな内容です。



【写真】過去最高セクシー！あまつまりなさんの5th写真集

「この人物は実在するかどうかわからない」というミステリアスなキャッチフレーズの「2.5次元モデル・あまつ様」として、コスプレ活動を開始して大ブレイク。2020年には「あまつまりな」へと改名し、ますます多くのグラビア誌の誌面を飾ってきました。



本作で挑んだテーマは「リアルorフィクション」。実在しない人物が生成されることが日常になったこの時代だからこそ、「2.5次元＝現実と虚構の間」として世に現れたあまつまりなが表現できるものは何かを突き詰めた一作となっています。



撮影の舞台は、タイ・バンコクとパタヤ近郊。ノスタルジックで近未来的、情景と喧噪が交錯する2つの街で、聖母のごとき微笑みをたたえた「昼の顔」と、妖しくも美しいインモラルな「夜の顔」の二面性を切り取りました。



美しき離島のビーチといったグラビア王道の舞台はもちろん、ネオン街のクラブ、廃墟のようなホテル、深夜の高層ホテルのベッド…といった挑戦的なシチューションと、あまつまりなしか着こなせないフェティッシュで官能的な衣装の数々は圧巻です。そして、アンダーバストやヒップまで、本人史上最大露出となる大胆すぎる肌見せも…！全編、必見の内容となっています。



あまつまりなさんは「これまでと比べて、個性的で攻めた衣装が多いことや、初めての撮影チームでの撮影であったこと、猥雑でエネルギッシュで、強い空気感を持つ撮影地、私自身のイメージを最大限に活かしながらも、全体としてはかなり大人っぽい雰囲気になるよう意識したりと、私にとって挑戦の多い撮影でした。その一つひとつの挑戦が重なったことで、フェティッシュをじっくりと味わっていただける、非常に濃度の高い一冊に仕上がったと感じています」とコメントしています。



【あまつまりなさんプロフィール】

12月28日生まれ T164 2020年に「あまつ様」から「あまつまりな」に改名し、現実へ“転生”。艶やかさに磨きをかけ、グラビアを中心に活動する2.5次元モデル。特技は裁縫、好物は日本酒。最新情報は公式 X(@R_Ap8_)、インスタグラム（r_ap82_）