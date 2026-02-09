仕事が終わり帰宅して出迎えてくれた子猫たちにご飯を与えた飼い主さん。すると、疲れも吹っ飛ぶほどの尊すぎる光景が TikTokで大バズり！投稿は記事執筆時点で再生数72万回を突破し、「絶景ですな～」「かわいすぎ天使！」「お腹に顔埋めて吸いたい」などの声が殺到しました！

【動画：3匹の『赤ちゃん猫』→帰宅して、ご飯を食べさせたら…とんでもなく癒される『尊い瞬間』】

帰宅後、子猫たちにご飯を与えたら…

TikTokアカウント「ぽんちゃん 」では、複数の猫さんたちが仲睦まじく暮らす様子が人気です。中でも白猫3兄弟は、同じ日に一緒に保護されたこともあり、とっても仲良し！

子猫時代は、飼い主さんの帰宅を3匹一緒に待ち侘びており、毎回お出迎えしてくれたのだとか！そして、帰宅した飼い主さんにご飯をもらうと……

「満足～」という気持ちが伝わってくるほど、安心しきった表情でスヤスヤと眠る子猫たち♡折り重なるようにピッタリとくっついて眠る姿からは、仲の良さを感じます。

こんなにスヤスヤと天使のような表情で眠っている子猫たち。実は飼い主さんの膝の上を占拠中！飼い主さんのことを心から信頼している証ですね！

愛くるしい寝顔が話題に

撫でても起きる気配のない子猫たち。安心してのびのびと過ごせる環境で、たくさん寝て、食べて、大きくなってね！

子猫たちの可愛すぎる寝顔は、TikTokでも大反響！コメント欄には「絶景ですな～」「かわいすぎ天使！」「お腹に顔埋めて吸いたい」などの声がたくさん寄せられています。

ちなみに、現在の3匹は、もちろんスクスクと成長中！仲の良さも健在です。

仲良し3匹＋黒猫先輩の和やかな日常

今回紹介した3匹の白い子猫たちの様子は、TikTokアカウント「ぽんちゃん 」でご覧いただけます。日々、スクスクと成長している3匹は、のびのびと自由気ままに過ごしているそうですよ！

また、お家には先輩猫さんもいるそうで、子猫たちのことを優しく見守りながら、時にはヤンチャな子猫たちの相手をしてあげながら一緒に暮らしているのだとか！

ぜひ猫さんたちの気ままで賑やかなニャンコライフを覗いてみてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「ぽんちゃん （@konya.0419）」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。