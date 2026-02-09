とっても甘えん坊な猫さんにとって、飼い主さんに会うためなら"部屋のドア"なんてちっぽけな壁。猫さんの行動に心を鷲掴みされる人が続出しています！

話題となっている投稿は、記事執筆時点で26万再生を突破し、「可愛すぎ、ちゃんとおててであけて偉い」「あーーー握手したーーい」「ちょいちょい…にょーんって出てくるおててに癒されました」といったコメントが寄せられました。

【動画：飼い主さんがいる部屋に入りたい『甘えん坊の猫』→ドアが閉まっていると…可愛すぎる瞬間】

ドアに悪戦苦闘してるけど…可愛い！

TikTokアカウント「フトテル」に投稿されたのは、猫さんが必死にドアを開けようとしている様子。飼い主さんいわく、猫さんはどんな寝姿になっても飼い主さんに引っ付いてくる甘えん坊なのだそうです。

ある日、飼い主さんが部屋にいると、何やらドアの方からゴソゴソと音が聞こえてきたのだとか。見ると、ドアの隙間から猫さんの手が！どうやら猫さんは、飼い主さんがいる部屋の中に入りたかったようで、必死にドアを開けようとしていたといいます。

何度だって諦めにゃい！

人が使うドアを開けるのは、猫さんにとって簡単なことではありません。それにも関わらず、猫さんは「んにゃ～、開けてほしいにゃ～！」という声が聞こえてきそうなほど、必死に可愛すぎる手を伸ばしていたとのこと。その姿が愛おしくて、思わず飼い主さんも笑ってしまったのだとか。

開けようと挑戦してもなかなかドアが開かないので、手を引っ込めた猫さん。「もう諦めたかな？」と思っていると、また5秒後にはドアの隙間から猫さんの手が。「何としても飼い主さんと一緒にいたい」という熱い気持ちが伝わってきて愛おしすぎます！

ドアを開けたら真っ先に…

猫さんがドアと格闘すること数十秒。ついに猫さんはドアを開けることに成功！悪戦苦闘していた猫さんですが、飼い主さんと目が合うと「ま、これくらい余裕だったにゃ」と言いたげな余裕の表情をしていたそう。そんな表情も可愛いですね。

ドアを開けた猫さんは、一目散に飼い主さんの下へ。本当にとっても甘えん坊なんですね。大好きな飼い主さんと一緒にいるためならドアという大きな障壁もクリアする、飼い主さん愛が溢れる猫さんなのでした。

猫さんが必死にドアを開ける様子に「なんでこんなに手だけで可愛いの！」「めちゃくちゃ試行錯誤して入ってきたのに、何事もなかったようにスンッとしたお顔で入ってくるの笑う」「肉球の時点で可愛かったのにとんでもねぇ美人が出てきたぁああ♡」といったコメントが寄せられました。

TikTokアカウント「フトテル」では、今回ご紹介した猫さんの無防備すぎる寝姿や同居する猫さんが猫じゃらしで遊ぶ様子などが投稿されており、胸キュンの可愛い姿を見ることができます！

写真・動画提供：TikTokアカウント「フトテル」さま

執筆：びわっこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。