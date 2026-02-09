「プロ野球中継のノウハウは金で買えない」Netflixがテレビ局と組む“本当の理由”
下矢一良氏が自身のYouTubeチャンネルで「ネトフリには無理。資金力があっても「日本のテレビ局」に頼らざるを得ない致命的な理由。」を公開した。動画内では、日本テレビがNetflixのWBC（ワールド・ベースボール・クラシック）中継制作を請け負った件について、テレビ業界における歴史的な構造変化と、配信大手が抱える技術的な課題について解説している。
動画で下矢氏は、今回の契約を「テレビ界初の歴史的な出来事」と表現。かつて業界の権力構造の頂点にあったキー局が、動画配信プラットフォームであるNetflixの発注を受け「下請け業務を受ける」形になった点に着目し、その背景を詳述した。なぜ豊富な資金力を持つNetflixが自前で制作を行わないのか。下矢氏はその理由について、プロ野球中継特有の技術的難易度を挙げる。広大な球場でのカメラワークや、打球音と歓声を適切にミックスする音声技術、瞬時の判断が求められるスイッチングなどは「相当な職人技」であり、一朝一夕で習得できるものではないと指摘。「本格的なプロ野球中継をやれるノウハウは事実上ない」「テレビ局の系列以外ほぼないと思っていい」と、既存メディアが持つ技術的な優位性を強調した。
また、日本テレビ側がこのオファーを受けた理由については、「ビジネスライクなカルチャー」があるとし、10億円規模とも推測される制作費や、地上波での映像利用権といった実利を優先した「非常にドライな判断」だったと分析した。下矢氏は、放送局が番組制作会社という扱いで放送に携わる今回のケースを「今の時代を非常に象徴する出来事」と総括。プライドよりも実利を取り、双方の利害が一致した結果としての新たな協力関係であると結論づけた。
