意外と知らない「クラス替え」の決まり方 元教師が明かす「特定の要望が通る唯一の例外」とは
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル「静岡の元教師すぎやま」が、「【保護者必見】クラス替えの仕組み 完全解説」と題した動画を公開。新学期を前に生徒や保護者が抱く不安を解消すべく、公立中学校で10年以上勤務した経験を持つすぎやま氏が、学校現場におけるクラス編成の裏側を解説した。
すぎやま氏はまず、クラス替えの決め方について「先生方の好き嫌いやくじ引きで決めているというのは大間違い」と否定した。その上で、基本となるのは「成績順の名簿」であると明かす。公教育において最も重視されるのは公平性であるため、まずは学年全員を成績順に並べ替え、各クラスの平均点が均等になるように割り振っていくのが大原則だという。具体的には、成績上位から順に1組、2組、3組、次は3組、2組、1組……というように「蛇行編成」を行うことで、学力の偏りを防いでいる。
成績による割り振りが終わると、次は「人間関係のパズル」のような微調整が行われる。ここでは、ピアノが弾ける生徒、リーダーシップのある生徒、部活動のバランスなどを考慮して入れ替え作業が進められる。特に保護者が気にする「仲の良い友達と同じにしてほしい」という要望については、「単純な仲良し希望は通りにくい」とすぎやま氏は断言する。全員の希望を聞くことは物理的に不可能だからだ。
一方で、いじめや深刻なトラブルに関する要望については「通ります」と明言した。学校側にとっても、トラブルが再燃するリスクを冒してまで当該生徒たちを同じクラスにするメリットがないためである。すぎやま氏は最後に、学校は勉強だけでなくコミュニケーション能力を身につける場であると強調。「苦手な子とどう距離を取るか、新しい友達をどう作るかを学ぶのも勉強」だと語り、クラス替えを成長の機会と捉えるよう促した。
YouTubeの動画内容
