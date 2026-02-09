¥È¥è¥¿¡É¿·¡É¡Ö¡É¹ë²Ú¡É¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹¡×¤¬¥¹¥´¥¤¡ª ¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¼¥É¡É¥·¡¼¥È¡ÉºÎÍÑ¤Î¡Ö4Îó»ÅÍÍ¡×¡ª Ìó489Ëü±ß¤Ç10¿Í¾è¤ì¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¥Ä¥¢¥é¡¼¤È¤Ï
¾åµé»ÅÍÍ¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¥Ä¥¢¥é¡¼¡×
¡¡2026Ç¯1·î13Æü¡¢¥È¥è¥¿¤Ï¡Ö¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹¡Ê¥Ð¥ó¡¦¥ï¥´¥ó¡¦¥³¥ß¥å¡¼¥¿¡¼¡Ë¡×¤Î°ìÉô²þÎÉ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¾åµé»ÅÍÍ¤Î¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¥Ä¥¢¥é¡¼¡×¤âºÇ¿·»ÅÍÍ¤Ø¤È¹¹¿·¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÆÃÄ§¤ò»ý¤Ä¥â¥Ç¥ë¤Ê¤Î¤«¡¢¤Þ¤¿ÈÎÇäÅ¹¤Ç¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÈ¿¶Á¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹¤Ï1967Ç¯¤Î½éÂåÃÂÀ¸°ÊÍè¡¢¾¦ÍÑ¼Ö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Á÷·Þ¤ä¥ì¥¸¥ã¡¼¤Ê¤ÉÉý¹¤¤ÍÑÅÓ¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸½¹Ô¤Î5ÂåÌÜ¡Ê200·Ï¡Ë¤Ï2004Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¡¢¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¤é¤·¤¤·ø¼Â¤µ¤òÈ÷¤¨¡¢¹¤¤¼¼Æâ¶õ´Ö¤È¹â¤¤¿®ÍêÀ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î°ìÉô²þÎÉ¤Ç¤Ï¡¢Æü¾ï¤Ç¤Î»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤ò¹â¤á¤ë¸«Ä¾¤·¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡LED¥Ø¥Ã¥É¥é¥ó¥×¤ÎÉ¸½à²½¤ä8¥¤¥ó¥Á¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¢¥«¥é¡¼¥Ç¥¸¥¿¥ë¥á¡¼¥¿¡¼¤ÎºÎÍÑ¤Ê¤É¡¢»ëÇ§À¤ÈÁàºîÀ¤¬¸þ¾å¡£
¡¡°ÂÁ´ÌÌ¤Ç¤ÏToyota Safety Sense¤¬ºÇ¿·»ÅÍÍ¤È¤Ê¤ê¡¢¸òº¹ÅÀ±¦ÀÞ»þ¤Î¸¡ÃÎÀÇ½¸þ¾å¤Ê¤ÉºÙ¤«¤ÊÉôÊ¬¤¬¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î²þÎÉ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¾åµé»ÅÍÍ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¥Ä¥¢¥é¡¼¤Ë¤â¥Ù¡¼¥¹¼Ö¤ÎºÇ¿·ÁõÈ÷¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¥Ä¥¢¥é¡¼¤Ï¡¢¥È¥è¥¿¼ÖÂÎ¤¬¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹¥ï¥´¥ó¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë³«È¯¤¹¤ëÆÃÁõ¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢Á÷·ÞÍÑÅÓ¤äÄ¹µ÷Î¥°ÜÆ°¤Î²÷Å¬À¸þ¾å¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥à»ÅÍÍ¤Ç¤¹¡£4Îó¥·¡¼¥È¤òÈ÷¤¨¤¿10¿Í¾è¤ê¤Ç¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¥ï¥´¥ó¼Ö¤è¤ê¤â¾å¼Á¤Ê°ÜÆ°¶õ´Ö¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡³°´Ñ¤Ï¥Ù¡¼¥¹¼Ö¤Î¼ÂÍÑÀ¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¼¼Æâ¤Ë¤ÏÂç·¿¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥·¡¼¥È¤ä¹¤¤Â¸µ¶õ´Ö¤ò³ÎÊÝ¡£¾è°÷¤¬¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È²á¤´¤»¤ë¤è¤¦ÇÛÎ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÀßÄê¤µ¤ì¤ë¥Ü¥Ç¥£¤Ï ¥í¥ó¥°¥Ü¥Ç¥£¡Ê¥ï¥´¥óGL¡Ë ¤È ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥í¥ó¥°¥Ü¥Ç¥£¡Ê¥°¥é¥ó¥É¥¥ã¥Ó¥ó¡Ë ¤Î2¼ïÎà¡£¥í¥ó¥°¤Ïº¸±¦¥Ç¥å¥¢¥ë¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢¤òÈ÷¤¨¤¿5¥É¥¢»ÅÍÍ¤Ç¤¹¡£
¡¡2¼ïÎà¤Î¤¦¤Á¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥í¥ó¥°¤òÎã¤Ëµó¤²¤ë¤È¡¢Á´Ä¹5380mm¡ßÁ´Éý1880mm¡ßÁ´¹â2285mm¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹3110mm¡¢¾è¼ÖÄê°÷10Ì¾¤È¤¤¤¦ÂçÊÁ¤Ê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ç¡¢¤æ¤È¤ê¤¢¤ë¼¼Æâ¶õ´Ö¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2ÎóÌÜ¤È3ÎóÌÜ¤Ë¤Ï¥È¥è¥¿¤Î¹âµé¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡Ö¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¼¥É¡×¤Î3ÂåÌÜ¥â¥Ç¥ë¡ÊÀèÂå¡Ë¤ËÁõÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Âç·¿¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥·¡¼¥È¡Ö¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥·¡¼¥È¡×¤òºÎÍÑ¤·¡¢¿¼¤¤¥ê¥¯¥é¥¤¥Ë¥ó¥°¤ä¥¢¡¼¥à¥ì¥¹¥È¡¢¥ª¥Ã¥È¥Þ¥ó¤òÁõÈ÷¡£Ä¹»þ´Ö¤Î°ÜÆ°¤Ç¤âÂÎ¤Ø¤ÎÉéÃ´¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹Á÷·Þ¤ä²ÈÂ²Î¹¹Ô¤Ê¤ÉÉý¹¤¤ÍÑÅÓ¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥·¡¼¥È¥¹¥é¥¤¥ÉÎÌ¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥í¥ó¥°¤Ç¤Ï2ÎóÌÜ¤¬830mm¡¢3ÎóÌÜ¤¬490mm¤È²ÄÆ°°è¤¬¹¤¯¡¢¾è¼Ö¿Í¿ô¤ä²ÙÊªÎÌ¤Ë±þ¤¸¤Æ¶õ´Ö¤ò½ÀÆð¤ËÄ´À°¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥ë¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ë¶á¤¤¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤â²ÄÇ½¤Ç¡¢µÙ·Æ»þ¤Î²÷Å¬À¤Ë¤âÇÛÎ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥·¡¼¥È¥µ¥¤¥É¤Ë¤Ï¹õÌÚÌÜÄ´¤ÎÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¼°¥µ¥¤¥É¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤òÈ÷¤¨¡¢Å¸³«¤¹¤ë¤È4¤Ä¤Î¥«¥Ã¥×¥Û¥ë¥À¡¼¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤Ê¤É¡¢°ÜÆ°Ãæ¤ÎÍøÊØÀ¤â¹â¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ï2.7¥ê¥Ã¥¿¡¼¥¬¥½¥ê¥ó¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¡¢ºÇ¹â½ÐÎÏ160PS¤òÈ¯´ø¡£¶îÆ°Êý¼°¤Ï2WD¤È4WD¤«¤éÁªÂò¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²Á³Ê¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ï¡¢¥í¥ó¥°¥Ü¥Ç¥£¤¬ 489Ëü600±ß¡Á523Ëü9300±ß¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥í¥ó¥°¥Ü¥Ç¥£¤¬ 555Ëü1700±ß¡Á590Ëü2600±ß ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹¤ÏÈ¯É½Ä¾¸å¤«¤éÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤¬¤¢¤ê¡¢ÈÎÇäÅ¹¤Ç¤ÏÁá¤¯¤âÆ°¤¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÅÔÆâÈÎÇäÅ¹¤Ç¤Ï¡ÖÈ¯É½ÅöÆü¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¿½¤·¹þ¤ß¤¬½ªÎ»¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÂçÊÑ¤´¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÃíÌÜÅÙ¤Î¹â¤µ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡ÊÌ¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¤â¾õ¶·¤ÏÆ±ÍÍ¤Ç¡¢¡Ö¤¹¤Ç¤Ë¥Ð¥ó¡¢¥ï¥´¥ó¡¢¥³¥ß¥å¡¼¥¿¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿½¤·¹þ¤ß¤Ï½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼¡²ó¤Î¼õÃí¤¬¤¤¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¤«¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¾åµé»ÅÍÍ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¥Ä¥¢¥é¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÎã³°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤â¤È¤â¤ÈÂ¿¤¯½Ð¤ë¼Ö¼ï¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹ËÜÂÎ¤Î¿½¤·¹þ¤ß½ªÎ»¤ËÈ¼¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Á¤é¤â¼õÃí¤Ï¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤¹¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ù¡¼¥¹¼Ö¤Î°ìÉô²þÎÉ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢ÆÃÁõ¥â¥Ç¥ë¤ò´Þ¤á¤¿¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹Á´ÂÎ¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬°ìµ¤¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£