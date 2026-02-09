¡Ú½°±¡Áª¡Û¾¾»³Àé½Õ¤¬¼ÂÌ¾µó¤²¤Æ´üÂÔ¤¹¤ëÌîÅÞ¤ÎÅÞ¼ó¡ÖÉáÃÊ¤ªÁ°¤é¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤«¤é¤µ¡×
¥Õ¥©¡¼¥¯¥·¥ó¥¬¡¼¾¾»³Àé½Õ¡Ê70¡Ë¤¬8Æü¡¢FM NACK5¡Ö¾¾»³Àé½Õ¡¡ON THE RADIO¡×¡ÊÆüÍË¸á¸å9»þ¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£Æ±Æü¤Ë³«É¼¤µ¤ì¤¿½°±¡Áª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡Ö¼«Ì±ÅÞ¡¢°Ý¿·¤ÇÀ¯¸¢¼è¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÌîÅÞ¤È¤·¤Æ¤ÏÃæÆ»°ìËÜ¤ä¤ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»²À¯¤È¤«¡¢¹ñÌ±Ì±¼ç¤È¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿·¤·¤¤ÀªÎÏ¤¬¤Ê¡¢µÄÀÊ¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤¿¤é¡¢°ìÂÎÌîÅÞ¤Ï¤É¤³¤¬Âè1ÅÞ¤È¤Ê¤ê¡¢¤É¤³¤¬À¼¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¤í¤¦¤«¡×¤ÈÅê¤²¤«¤±¤¿¡£
¡Ö¹ñÌ±Ì±¼ç¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¶ÌÌÚ¡ÊÍº°ìÏº¡ËÂåÉ½¤¬Í¿ÅÞÌîÅÞ´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢À¯ºö¤¬¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢ÅöÁ³À¯¸¢¤ÎÊý¤Ë°ì½ï¤Ë¤ä¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¤È¤¤¤¦·Á¤Ë¤Ê¤ë¡£¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï´°Á´ÌîÅÞ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤Ê¡©¡¡ÏÃ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï°ì½ï¤Ë¤ä¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¤È¡£ÀµÄ¾¸À¤Ã¤Æ¡¢ÌîÅÞ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤¿¤È¤¨¡¢¼«Ì±ÅÞ¤¬½Ð¤·¤Æ¤¤¿Ë¡°Æ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¹ñÌ±¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¡¢¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤â¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢ÌîÅÞ¤À¤«¤é²¿¤Ç¤â¤«¤ó¤Ç¤âÊ¸¶ç¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤½¤ì¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¤È¡£¥¦¥Á¤ÎÀ¯ÅÞ¤È¤·¤Æ¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤È¡£Èó¾ï¤Ë·úÀßÅª¤ÊÌîÅÞ¤¬¤Ç¤¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¤¤¤¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È´üÂÔ¡£¡Ö¤¿¤ÀÈãÈ½¤¹¤ëÌîÅÞ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ì½ï¤Ë¹ñÌ±¤Î¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¤È¡£ÉáÃÊ¤ªÁ°¤é¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤«¤é¤µ¡£¤½¤·¤¿¤é¡¢Áªµó¤Î»þ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¹ñ²ñ¤Ç¤â¤½¤¦¤¤¤¦ÏÀµÄ¤ò¤¼¤Ò¤È¤â¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ÀÍÕ¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
À¸ÊüÁ÷¤ÏËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»Ô¤ÎSTV¥é¥¸¥ª¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£