ÆüËÜ¤Î¿·¡¦¤ª²È·Ý¤Ï¡Ö¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¡×¡¡¸ÞÎØ¤Ç¸«¤¿¾×·âÅª¶¯¤µ¡Ä¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÆüËÜ¿Í¸þ¤¤ÎÍýÍ³
Ï¢ºÜ¡ÖOGGI¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¾Â¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¡×Âè3²ó
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊ¸²½¡¦°éÀ®¡õÁí¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¡ÖTHE ANSWER¡×¤Ç¤Ï¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ´ü´ÖÃæ¡¢Ï¢ºÜ¡ÖOGGI¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¾Â¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¡×¤òÅ¸³«¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿·Ê¹¼Ò¤Îµ¼Ô¤È¤·¤Æ¾¼ÏÂ¡¦Ê¿À®¡¦ÎáÏÂ¤È¡¢¸ÞÎØ¤ò´Þ¤á¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò40Ç¯ÄÉ¤¤Â³¤±¤¿¡ÖOGGI¡×¤³¤È²®Åç¹°°ì»á¤¬¡È¾Â¡É¤Î¤è¤¦¤Ë¿¼¤¤¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤ÇÏ¢ÆüÈ¯¿®¤¹¤ë¡£Âè3²ó¤ÏÆüËÜ¤Î¿·¤¿¤Ê¡Ö¤ª²È·Ý¡×¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£
¡¡¡þ¡¡¡þ¡¡¡þ
¡¡ÆüËÜ¤Î¶¯¤µ¤Ï¾×·âÅª¤À¤Ã¤¿¡£¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥ÉÃË»Ò¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢¤Ç¡¢ÌÚÂ¼°ªÍè¡Ê¤¤é¡Ë¤¬¶â¡¢ÌÚËóÌº¿¿¤¬¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£ËÜ³ÊÅª¤Ê¶¥µ»½éÆü¤ÇÆüËÜÀª¤¬¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£É½¾´ÂæÆÈÀê¤Þ¤Ç´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¤Û¤É¤Î¶¯¤µ¡£ÆüËÜ¤ÎÅß¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê¡Ö¤ª²È·Ý¡×¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£
¡¡¸«»ö¤Ê¥ï¥ó¥Ä¡¼¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤À¤Ã¤¿¡£12¿Í¤Î·è¾¡¤Î¤¦¤Á¡¢ÆüËÜÀª¤ÏºÇÂ¿4¿Í¡£¥¹¥Î¥ÜÂç¹ñ¤ÎÊÆ¹ñ¤¬1¿Í¤À¤±¡¢ÃÏ¸µ¥¤¥¿¥ê¥¢¤äÃæ¹ñ¤â1¿Í¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢ÆüËÜ¤ÎÁØ¤Ï°µÅÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£Í½Áª3°Ì¤À¤Ã¤¿ÌÚÂ¼¤¬Í¥¾¡¤·¡¢Æ±10°Ì¤ÎÌÚËó¤¬2°Ì¡£Í½Áª¥È¥Ã¥×¤Î²®¸¶ÂçæÆ¤ÈÆ±5°Ì¤ÎÄ¹Ã«ÀîÄë¾¡¤Ï¥á¥À¥ë¤òÆ¨¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ã¯¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤Û¤ÉÆüËÜ¥¹¥Î¥Ü¿Ø¤Ï½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤¾¤ìÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤äWÇÕ¡¢X¥²¡¼¥à¤Ç¤ÎÍ¥¾¡·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¡¢À¤³¦¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤À¡£ÌÜÉ¸¤â¡¢¤ß¤Ê¡Ö¶â¥á¥À¥ë¡×¡£¶ä¥á¥À¥ë¤ÎÌÚËó¤Ï¡Ö²ù¤·¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤·¡¢²®¸¶¤é¤Ï¼¡¤Î¥¹¥í¡¼¥×¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡Ö¶â¥á¥À¥ë¤ò¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥À¡¼¤¿¤Á¤Î°Õ¼±¤Ï¶Ã¤¯¤Û¤É¹â¤¤¡£
¡¡¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤¬Åßµ¨¸ÞÎØ¤ÎÃç´ÖÆþ¤ê¤ò¤·¤¿¤Î¤Ï1998Ç¯¤ÎÄ¹ÌîÂç²ñ¡£ºÇ½é¤Ï¥¢¥ë¥Ú¥ó¤ÎÂç²óÅ¾¤È¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥¤¥×¡ÊHP¡Ë¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡¢14Ç¯¥½¥ÁÂç²ñ¤«¤é¥¹¥í¡¼¥×¥¹¥¿¥¤¥ë¡¢18Ç¯Ê¿¾»Âç²ñ¤«¤é¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃË»Ò¤Ç¤Ï¡¢Ê¿ÌîÊâÌ´¤¬14Ç¯¤Ë15ºÐ¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£22Ç¯ËÌµþÂç²ñ¤Ç¤Ï¶â¥á¥À¥ë¤Ç3Âç²ñÏ¢Â³É½¾´Âæ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£Á°²óÂç²ñ¤Þ¤Ç¤Î³ÍÆÀ¥á¥À¥ë¿ô¤Ï7¸Ä¡£14Ç¯½÷»Ò¥Ñ¥é¥ì¥ëÂç²óÅ¾¤ÎÃÝÆâÃÒ¹á¤ò½ü¤±¤Ð¡¢¤¤¤º¤ì¤â¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤Î¥á¥À¥ë¤À¡£
¡¡Ê¿Ìî¤¬Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦ÃË»Ò¤Ç¤Ï¡¢¸ÍÄÍÍ¥ÅÍ¡¢Ê¿ÌîÎ®²Â¤é¤â¶â¥á¥À¥ë¸õÊä¡£½÷»Ò¤Ë¤âÁ°²óÆ¼¥á¥À¥ë¤ÎÉÚÅÄ¤»¤Ê¤é¥á¥À¥ë¸õÊä¤¬¤¤¤ë¡£½÷»Ò¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢¤Ç¤ÏÁ°²ó3°Ì¤ÎÂ¼À¥¿´³ñ¡¢´äÞ¼Îï³Ú¤é¤¬¥á¥À¥ë¤òÁÀ¤¦¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¶â¤ò´Þ¤á¤Æ¥á¥À¥ë¤òÎÌ»º¤·¤½¤¦¤À¡£
¾®ÊÁ¤ÊÆüËÜ¿Í¸þ¤¡©¡¡²óÅ¾¿ô¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÏÍÍø
¡¡ÆÍÁ³¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¸ÞÎØ¤Î¥á¥À¥ë¤³¤½¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢2000Ç¯Âå¤ËÆþ¤Ã¤ÆÔ¢ÊìÏÂ¹¨¤äÀÄÌîÎá¤é¤¬X¥²¡¼¥à¤Ê¤ÉÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë³èÌö¡£15Ç¯¤ÎX¥²¡¼¥à¤Ç¤Ï¡¢³ÑÌîÍ§´ð¤¬¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢¤ÇÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£Åö»þ¤ÎÈà¤é¤ËÆ´¤ì¤¿À¤Âå¤¬¡¢º£Âç²ñ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤À¡£
¡¡²óÅ¾µ»¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡¢¾®ÊÁ¤ÊÆüËÜ¿Í¸þ¤¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£Í¥¾¡¤·¤¿ÌÚÂ¼¤Ï166¥»¥ó¥Á¡¢ÌÚËó¤Ï168¥»¥ó¥Á¡¢²®¸¶¤ÈÄ¹Ã«Àî¤Ï160¥»¥ó¥Á¤È¡¢²¤ÊÆÀª¤ËÈæ¤Ù¤ÆÂÎ³ÊÅª¤Ë¤Ï·Ã¤Þ¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢²óÅ¾¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤ì¤ÐÍÍø¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢²óÅ¾¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¶ÚÎÏ¤ä¼´¤È¤Ê¤ëÂÎ´´¤â½ÅÍ×¤À¤·¡¢Ã±½ã¤Ë¾®¤µ¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Æ±¤¸¾ò·ï¤Ê¤é²óÅ¾È¾·Â¤Î¾®¤µ¤¤Êý¤¬²ó¤ê¤ä¤¹¤¤¡£ÂÎÁà¤Î¥È¥Ã¥×¤Ë¾®ÊÁ¤ÊÁª¼ê¤¬Â¿¤¤¤Î¤âÆ±¤¸ÍýÍ³¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢½¼¼Â¤·¤¿Îý½¬´Ä¶¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡£¿Í¹©¼Ç¤Ê¤É¤Î¥¥Ã¥«¡¼¡Ê¥¸¥ã¥ó¥×Âæ¡Ë¤Ë¥¨¥¢¥Þ¥Ã¥È¤òÈ÷¤¨¤¿»ÜÀß¤¬Á´¹ñ¤Ë¤¢¤ë¡£·è¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢²Æ¾ì¤Ç¤âÎý½¬¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Ï½ÅÍ×¡£ÀãÌÌ¤È°ã¤Ã¤Æ¥±¥¬¤Î¿´ÇÛ¤Ê¤¯¹âÆñÅÙ¤Îµ»¤¬Îý½¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤â¡¢µ»½ÑÎÏ¸þ¾å¤ËÌòÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢Åßµ¨Âç²ñ¤Ç¤ÎÆüËÜ¤ÎÆÀ°Õ¶¥µ»¤È¤¤¤¨¤Ð¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¡¢¥¹¥¡¼¥¸¥ã¥ó¥×¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤«¡£¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¤ÏÁ°Âç²ñ¤Þ¤Ç¥á¥À¥ë26¸Ä¤ò³ÍÆÀ¡¢¥¸¥ã¥ó¥×¤Ï14¸Ä¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ï11¸Ä¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤ÏÁ°²ó¤Þ¤Ç7¸Ä¤Ç¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯Ê£¹ç¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ç9¸Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¶â¥á¥À¥ë¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¤Î5¸Ä¡¢¥¸¥ã¥ó¥×¤Î4¸Ä¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î3¸Ä¤Ë¼¡¤°2¸ÄÌÜ¤Ç¡¢¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯Ê£¹ç¤ËÊÂ¤ó¤À¡£¸åÈ¯¤Î¶¥µ»¤È¤·¤Æ¤ÏÂç·òÆ®¤È¤¤¤¨¤ë¡£²Æµ¨Âç²ñ¤Ç¤Ï¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤Î¡Ö·»Äï¡×¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¥¹¥±¡¼¥È¥Ü¡¼¥É¤¬ÆüËÜ¤Î¡Ö¿·¤ª²È·Ý¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¤¸¡Ö²£¾è¤ê·Ï¡×¤¬¡¢Åßµ¨Âç²ñ¤Ç¤âÆüËÜ¤ÎÆÀ°Õ¶¥µ»¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡Ê²®Åç ¹°°ì / Hirokazu Ogishima¡Ë
²®Åç ¹°°ì
1960Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢Æü´©¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿·Ê¹¼Ò¤ËÆþ¼Ò¡£¥¹¥Ý¡¼¥ÄÉôµ¼Ô¤È¤·¤Æ¥µ¥Ã¥«¡¼¤ä¿å±Ë¡¢½ÀÆ»¤Ê¤É¸ÞÎØ¶¥µ»¤òÃ´Åö¡£Æ±Éô¥Ç¥¹¥¯¡¢½ÐÈÇ¼ÒÊÔ½¸Ä¹¤ò·Ð¤Æ¡¢06Ç¯¤«¤éÊÔ½¸°Ñ°÷¤È¤·¤Æ¸½¾ì¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¡£»³²¼¡¦ÀÆÆ£»þÂå¤Î½ÀÆ»¤«¤é¸ÞÎØ¿·¶¥µ»¤Î¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¤Þ¤Ç¡¢¾¼ÏÂ¡¢Ê¿À®¡¢ÎáÏÂ¤ÈÄ¹Ç¯¤ËÅÏ¤Ã¤ÆÉý¹¤¯¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¸½¾ì¤ò¼èºà¤·¤¿¡£