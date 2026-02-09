東プレ「REALFORCE」がガンダムとコラボ　伊達じゃないゲーミングキーボード登場

東プレ株式会社より、「機動戦士Zガンダム」および「機動戦士ガンダム 逆襲のシャア」とコラボレーションしたゲーミングキーボード「REALFORCE × ガンダムシリーズ GX1 Plus Keyboard」が登場。予約受付を2月6日より開始しています。

【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】

本製品は、静電容量無接点方式を採用した同社のゲーミングキーボード「GX1 Plus」をベースに、各作品の世界観をデザインに反映させた特別仕様モデルです。

ラインナップは、「Zガンダムモデル」「百式モデル」「νガンダムモデル」「サザビーモデル」の4種類。機体カラーリングの再現はもちろん、パーソナルマークも印字されており、思わずニヤリとする仕様となっています。

各モデルには、キーボード本体のデザインに合わせた「特製リストレスト」が付属します。キーボードとリストレストを組み合わせることで、作品の世界観で統一されたデスク環境を構築することが可能です。

さらに、まるでガンプラを彷彿とさせる美麗なパッケージデザインにも注目。「Z」「百式」と「νガンダム」「サザビー」がそれぞれペアで連なる、大迫力の構図が採用されています。

店頭予想価格は5万4780円〜6万5780円（税込）前後となる見込み。Amazon、ヨドバシカメラ、ビックカメラ、Tsukumoなどの主要PCパーツ取扱店にて、3月6日まで予約を受け付け、商品は3月下旬より順次出荷される予定です。

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026020802.html