ソー役のクリス・ヘムズワースですら、（MCU）映画『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』に初代キャプテン・アメリカ／スティーブ・ロジャース役のクリス・エヴァンスが復帰することを知らなかった──。

『アベンジャーズ／エンドゲーム』（2019）でMCUを卒業したスティーブ・ロジャースの再登場が正式に発表されたのは、『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』のだ。スティーブは田舎道をバイクで走ってくるや、青いヘルメットを脱いで自宅へ戻る。おなじみのスーツが古いケースにしまわれており、彼は赤ん坊を抱きながら穏やかにほほえんでいる。

最新作『クライム101』のプロモーションで英の取材に応じたヘムズワースは、エヴァンスのMCU復帰を「エヴァンスがバイクに乗って現れた時、とってもクールだと思いました」と話す。「だって、誰もあの映画に彼が出ていることを知らなかったんだから。だけど、彼は出てきた」。

秘密主義を貫くことで知られるマーベル・スタジオだが、エヴァンスの再登場は共演者にも伏せられた大型サプライズだったのだろう。逆に言えば、『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』でエヴァンスとヘムズワースの共演シーンはない可能性が高い。

「とにかくクールだと思いました。しかも彼は、実生活でも、マーベルの世界でも赤ちゃんが産まれたんですよ」とヘムズワースは言う。これは2025年10月、エヴァンスと妻のアルバ・バプティスタの間に第一子が産まれたことを指すものだ。

同時に気になるのは、『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』のティザー映像において、初代アベンジャーズの一員であるスティーブ・ロジャースとソーの両方に“子ども”の存在が意味深な形で登場していること。スティーブは赤ん坊を抱き、ソーは『ソー：ラブ＆サンダー』（2022）に登場した愛娘ラブを想いながら祈りを。

劇中でスティーブ・ロジャースはいかに登場し、どのように物語に関わるのか。ほかのスーパーヒーローたちとの関係性にも注目だ。

映画『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』は2026年12月18日（金）日米同時公開。

