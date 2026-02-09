◇ミラノ・コルティナ冬季五輪 第3日 フィギュアスケート団体（2026年2月8日 ミラノ・アイススケートアリーナ）

フィギュアスケート団体の最終日が8日（日本時間9日）に行われ、日本は2大会連続の銀メダルを獲得した。米国が連覇を達成した。

男子シングルのフリーで佐藤駿（エームサービス・明大）が「火の鳥」の壮大な音楽に乗って、冒頭の高難度の4回転ルッツを着氷。4回転―3回転の連続ジャンプも丁寧に決めるなど、全てのジャンプを着氷した。

クライマックスのステップやスピンでも観客を沸かせた。フィニッシュ後は大きなガッツポーズを作り、感情を爆発させた。自己ベストを更新する194.86をマークした。

