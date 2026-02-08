【ワンダーフェスティバル2026[冬]】 開催日時：2月8日10時～17時 会場：幕張メッセ 国際展示場 1～8ホール 入場料 当日券：4,000円

アルゴファイルは、2月8日に開催した「ワンダーフェスティバル2026[冬]」にて、「アルゴ・ジルコニアセラミックフィニッシュ」（ジルフィー）を展示、販売している。会場価格は2,700円。

「ジルフィー」は従来販売している「マイクロフィニッシュ」の薄さと割れやすさ、「マジ・スク」の厚みと手元の見にくさという課題を解決した研磨道具。耐摩耗性が高いジルコニアを使用することで、長時間切れ味が持続するという。

本製品の使い方はプラモデルやガレージキットなどで、型同士の合わせ目にできるパーティングラインを取り除くため、刃を横に滑らせてかんな掛けのように削り落とす。刃は交換式で、前後でカーブと直線を使い分けられるため、様々な曲線のパーツに対応できる。

通常版パッケージ裏面

刃の厚みは0.5mmで、手元も見やすい。ブースに置かれていたパーツを実際に削ってみたが、軽く押し当てて滑らせるだけで面白いように削れる。微妙な力加減で活躍の仕方が変わる、面白い製品だと感じた。

会場では製品を先行販売

会場内限定版も販売していた。価格は同じ