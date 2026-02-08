韓国がミラノ・コルティナ冬季五輪で金メダル3個を取りメダル順位（金メダル数基準）15位に上がるという見通しが出てきた。

米スポーツ専門メディアのスポーツ・イラストレイテッドは8日、韓国は金メダル3個、銀メダル2個、銅メダル2個を獲得して15位になると予想した。

金メダル3個はショートトラック男子1000メートルのイム・ジョンオン、女子1500メートルのキム・ギルリ、男子5000メートルリレーで取ると予想した。

銀メダル2個はショートトラック女子1500メートルのチェ・ミンジョンと混成2000メートルリレーで、ショートトラック女子3000メートルリレーと女子カーリングが銅メダルの候補に挙げられた。

カナダのスポーツ情報分析企業ショアビュースポーツアナリティクスが4日に韓国の成績を金メダル3個、銀メダル2個、銅メダル2個で総合14位になると予測したのと似た結果だ。ただ金メダル候補にスノーボード女子ハーフパイプのチェ・ガオン、ショートトラック女子1500メートルのキム・ギルリ、女子3000メートルリレーを挙げた。

これに対しスポーツ・イラストレイテッドは女子スノーボードハーフパイプで日本の清水さらを金メダル、米国のクロイ・キムを銀メダルと予想した。また、ノルウェーが金メダル16個で総合1位、米国が12個で2位、日本が9個で3位に上がると予想した。